Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai T3e. Nelle attuali trame della soap non è presente il personaggio di Viola Bruni, interpretato da Ilenia Lazzarin. La figlia di Ornella, sebbene sia un personaggio presente da anni nel cast, già da un po' di tempo è assente. Tuttavia ben presto i fan potrebbero essere stupiti da un gradito ritorno. Patrizio Rispo, volto di Raffaele Giordano, ha condiviso un video su Instagram in cui era presente anche Ilenia Lazzarin. Resta da capire se l'attrice era presente sul set per lavoro o semplicemente per un saluto ai suoi storici colleghi.

Viola Bruni assente da più di un anno da Upas

Il pubblico affezionato di Upas non può non ricordare Viola Bruni. La ragazza è presente nelle vicende della soap da quasi un ventennio, condividendo la sua crescita e le tappe fondamentali della sua vita. La figlia di Ornella è sempre stata un personaggio positivo: solare e dinamica, disposta sempre ad aiutare il prossimo. Inoltre le sue tormentate storie d'amore hanno sempre appassionato i fan della soap. Come dimenticare la sua passione travolgente con il fedifrago Andrea Pergolesi e poi la sua difficile relazione con Eugenio Nicotera, diventato suo marito. Nonostante sia sempre stato un personaggio ricco di spessore, capace di dare verve alle storyline sia drammatiche che leggere, la giovane Bruni attualmente "non ha posto" nelle trame di Upas.

Il personaggio di Lazzarin non si vede in scena da più di un anno. La sua ultima apparizione risale all'estate del 2020, quando è stata coinvolta nella storyline del mancato matrimonio fra Niko e Susanna.

Upas, Patrizio Rispo: 'Viola sta tornando'

Ilenia Lazzarin, nel suo periodo di assenza da Upas, non ha mai dato per certo il suo ritorno nella soap.

L'attrice non ha mai nascosto, però, la sua volontà di entrare a far parte nuovamente del cast. Bisogna sottolineare che la giovane Bruni è stata anche eliminata dalla sigla iniziale di Upas. Questo dettaglio dimostra che la ragazza, almeno per il momento, non farà parte del cast portante. Patrizio Rispo, volto di Raffaele Giordano, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui Lazzarin è presente sul set della soap opera partenopea.

Nel breve video i duehanno aggiunto "Viola is coming back", ossia "Viola sta tornando". Secondo le dichiarazioni dei due attori il pubblico potrebbe assistere al ritorno in scena della sorella maggiore di Ornella.

Upas: possibile ritorno di Viola

Data la presenza sul set di Ilenia Lazzarin, sembrerebbe probabile un ritorno in scena della sorella di Patrizio. Potrebbe anche essere che l'attrice sia andata sul luogo delle riprese solo per un saluto ai colleghi. Tuttavia la frase pronunciata da Rispo lascerebbe intendere che Viola ben presto tornerà in scena. Qualora fosse certo il rientro della figlia di Ornella, bisognerebbe comprendere se si tratta di una comparsa per una breve storyline o di un reinserimento effettivo all'interno del cast di Upas.