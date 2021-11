È finito ancor prima di nascere "l'amore" tra due allievi di Amici 21. Luigi e Carola, infatti, sono stati protagonisti del daytime del 5 novembre, quello in cui hanno chiarito i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Col supporto di Maria De Filippi in collegamento, il cantante ha informato la ballerina del fatto che non potrà mai essere più di un caro amico per lei. I fan del talent show, però, continuano a credere in questa coppia e nella complicità che è trapelata dalla televisione nelle scorse settimane.

I paletti del cantante di Amici 21

Luigi e Carola sono stati i primi allievi di Amici 21 ad avvicinarsi. Da quando è iniziata la nuova edizione del talent show, infatti, sono tante le puntate pomeridiane che gli autori hanno dedicato a questa potenziale coppia.

Tra giochi, sguardi e complicità i due hanno cominciato a conoscersi, ma senza mai andare oltre. Il cantante e la ballerina, infatti, non si sono dati neppure un bacio per volontà di entrambi e nelle ultime ore si è scoperto il perché.

Il daytime che è andato il onda il 5 novembre, infatti, è stato in parte incentrato sulla piega che ha preso questo rapporto. Maria De Filippi si è collegata con la casetta ed ha chiesto alla danzatrice del team Celentano di ascoltare bene il suo discorso, lo stesso che ha fatto in precedenza con il suo "amico speciale".

La presentatrice ha provato a spiegare a Carola che Luigi non intende costruire un legame sentimentale con lei, ma che per non ferirla spesso assume atteggiamenti che vanno contro la sua volontà.

Le canzoni di Raffaella Carrà ad Amici

La conduttrice di Amici, dunque, ha cercato di fare un discorso chiaro ma delicato a Carola, un modo per farle capire che Luigi non è interessato a lei come possibile fidanzata.

La ballerina ha ammesso che il cantante è un punto di riferimento per lei in casetta, ma comprende il suo blocco nell'andare oltre al legame di amicizia che hanno costruito in queste settimane.

Per provare a renderle ancora più lampante il messaggio, Maria De Filippi ha invitato la danzatrice ad ascoltare una canzone di Raffaella Carrà che recita: "Trovi un altro più bello, che problemi non ha".

La ragazza ha cantato a squarciagola questo brano e poi ha detto di aver capito perfettamente come stanno le cose: tra lei e Luigi c'è solo amicizia e il suo cuore dovrà farsene una ragione.

Il parere contrario dei sostenitori di Amici

Il daytime di Amici del 5 novembre, dunque, aveva l'obiettivo di informare i telespettatori del fatto che tra Luigi e Carola non ci sarà mai nulla se non una bella amicizia, soprattutto per volontà del giovane.

Dopo aver assistito alla puntata odierna del talent show molti fan si sono esposti sui social network per dirsi spiazzati dalla notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno e dopo settimane in cui anche la produzione ha puntato molto su questa possibile coppia.

"Questi due sono sotto mille treni" ha scritto qualcuno allegando al proprio pensiero i fermo immagine degli sguardi che la ballerina e il cantante si sono scambiati mentre Maria De Filippi parlava con loro in collegamento.

Un'altra fan, invece, si è detta pronta a tutto pur di portare avanti questa "ship", mentre un'altra ancora ha rassicurato gli altri sostenitori di questo "duo" digitando su Twitter: "Ed è proprio con questa leggerezza che succederà qualcosa, tempo al tempo ragazzi".

Insomma, chi segue Amici non è convinto del fatto che a Luigi non piaccia Carola, ma la conduttrice ha insistito parecchio affinché la giovane e tutto il pubblico recepissero chiaramente e senza fraintendimenti questo messaggio di chiusura da parte dell'artista.