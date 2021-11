Continua su Rai 1 l'appuntamento con la serie tv italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 novembre, tra Flora e Umberto ci sarà un bacio, ma entrambi opteranno per non dare peso a quanto successo. Inoltre Maria sarà convinta che Rocco la tradisca e andrà da lui, mentre Tina scoprirà Armando ed Agnese mentre si baciano.

Marco apprende che Gemma è una Venere

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 22 novembre, Giuseppe invierà un telegramma alla famiglia in cui dirà che è arrivato in Germania.

Tina e Salvo saranno dispiaciuti, mentre Agnese sarà indifferente all'assenza del marito. Intanto Gemma sarà triste per la vicinanza tra Marco e Luisa, ma in realtà il ragazzo è mosso solo da interessi personali. Inoltre Armando farà vedere una foto a Maria in cui è raffigurato Rocco mentre riceverà un premio con accanto una ragazza affascinante. La ragazza sarà gelosa di questo.

Nell'episodio di martedì 23 novembre, la giovane Puglisi dopo avere visto la foto del fidanzato, proverà a chiamarlo ma scoprirà che ha cambiato il luogo in cui alloggia senza dirle nulla. Nel frattempo Marco apprenderà che Gemma è una Venere. In tutto questo Vittorio organizzerà una cena a sorpresa a casa sua per Tina e lo staff e ci sarà pure Salvo, il quale renderà pubblica la sua storia con Anna.

Armando invece farà vedere a Stefania un articolo ideato da Marco, in cui sarà fatta una strana ricostruzione sullo sfratto avvenuto a danno di alcune povere persone, difese dal padre di Luisa. Quest'ultima era stata vista da Gemma in compagnia con il nipote della Contessa.

Ludovica non è d'accordo sul fatto di rendere pubblica la storia con Marcello

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 24 novembre, Tina racconterà alla madre della cena tenutasi la sera prima dal Conti per renderla partecipe dell'evento, in vista del lancio della nuova collezione di Flora. Intanto Marco lascerà Luisa e proverà a conquistare Gemma.

Inoltre Agnese penserà che Rocco si stia innamorando di un'altra donna e quindi chiederà notizie ad Armando. Quest'ultimo la ascolterà, ma farà in modo di stare lontano da lei. Flora invece vedrà con attenzione le foto del padre datole da Cosimo e noterà un particolare importante.

Nella puntata di giovedì 25 novembre, Adelaide sarà in ansia dopo avere scoperto che è stata avviata una indagine per la morte di Achille Ravasi. Nel frattempo Stefania apprenderà che l'autore dell'articolo ambiguo sugli sfratti è Marco, ragazzo di cui si è innamorato Gemma. In tutto questo Maria opterà per andare direttamente da Rocco, mentre Marcello vorrà rendere pubblica la sua storia con Ludovica, ma la Brancia non sarà totalmente d'accordo.

Tra Umberto e Flora accadrà qualcosa di inatteso.

Umberto e Flora non danno peso al bacio

In base agli spoiler di venerdì 26 novembre, Marco accetterà l'offerta del Guarnieri di scrivere per il Paradiso Market. Stefania però non sarà felice del fatto che Gemma e il ragazzo passeranno tanto tempo insieme. Intanto Umberto e Flora saranno d'accordo sul non dare importanza al bacio scambiato. Infine Salvatore chiederà ad Armando ed Agnese di occuparsi della caffetteria, ma quando si troveranno soli scatterà un bacio e Tina li scoprirà.