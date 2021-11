Nella puntata di 'Amici' andata in onda domenica 21 novembre su Canale 5, si è svolta una nuova gara tra i cantanti, giudicata stavolta dagli stessi professori.

Gli ultimi in classifica sono risultati Simone, Lda e Andrea: numerose le polemiche sulla posizione del figlio di Gigi D'Alessio, frutto dello 'zero' assegnato da Anna Pettinelli.

Il meccanismo della nuova gara di canto

Maria De Filippi comincia spiegando che questa settimana ogni insegnante di canto ha potuto un compito a ciascun allievo appartenente ad uno degli altri due professori. Per ogni brano assegnato, sono state fatte delle richieste che l'allievo era tenuto a rispettare, dando però al prof.

di appartenenza la facoltà di mettere un veto su una singola assegnazione destinata ad un proprio allievo, qualora essa apparisse troppo distante dal genere o dalle qualità vocali di quest'ultimo.

Dopodiché ogni cantante è stato chiamato a esibirsi davanti ai tre insegnanti, i quali hanno dovuto votare e determinare una classifica di gradimento complessiva dei concorrenti: gli ultimi due classificati sarebbero andati in sfida. In ogni caso, la decisione finale sulla conferma della maglia e dunque sulla permanenza nella scuola di ciascun allievo rimane nelle mani del professore di appartenenza.

Anna Pettinelli assegna un compito a Lda

Il primo a cantare è stato proprio Lda. Anna Pettinelli gli ha assegnato un brano di Bjork intitolato 'It's oh so quiet', convinta che in questa canzone il ragazzo non potrà utilizzare il suo graffiato e pretendendo di ascoltare la versione originale del brano senza autotune.

Dall'altra parte, Cuccarini ha scelto 'Non me lo so spiegare' di Tiziano Ferro con la speranza che il figlio di Gigi D'Alessio possa stupire lei e il pubblico ancora una volta.

Tra i due brani proposti, la scelta dalla produzione per questa puntata è ricaduta su quello assegnato da Anna Pettinelli. Lda esegue il compito, ma lo fa riscrivendo le strofe del pezzo in italiano e quindi rispondendo in rima alle accuse ricevute proprio dalla speaker radiofonica nelle ultime settimane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lda prende 'zero' da Anna Pettinelli, che attacca Rudy: 'Falso e approfittatore'

Lorella Cuccarini attribuisce un voto di 7,5 alla performance di Lda, mentre Rudy vota con un 10. Di contro, Anna Pettinelli critica la scelta di Zerbi di suggerire apertamente a Luca il modo di modificare la canzone e di dedicarla a chi parla troppo a sproposito.

Secondo la prof. si tratta di un'agevolazione di cui avrebbe beneficiato LDA rispetto a tutti gli altri suoi compagni. Rudy ribatte, sostenendo di aver fatto semplicemente il suo dovere di insegnante. I toni tra i due si accendono ed Anna attacca: "Sei scorretto". Poi ha aggiunto: "Sei falso e approfittatore", diretto al collega prof, per poi assegnare uno 0 all'esibizione di LDA.

L'allievo non ci sta e spiega di aver scritto di proprio pugno le barre e di aver semplicemente espresso in musica il suo pensiero riguardo le critiche ricevute. In ogni caso, la severa valutazione della Pettinelli trascina Luca nelle ultime posizioni in classifica e dunque a rischio sfida: Albe propone subito di sostituirsi a lui, ma l'istanza verrà valutata solo al termine della puntata.