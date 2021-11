Le anticipazioni della soap opera Beautiful sono ricche di novità. Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 novembre, su Canale 5, la relazione tra Steffy e il dottor John Finnegan sembrerà andare a gonfie vele, mentre Liam sarà molto geloso della coppia e non farà altro che parlare male del medico. Nel frattempo Zoe sarà sempre più indecisa tra Carter e Zende e non saprà come agire nei loro confronti. Hope, invece, sarà molto turbata per l'atteggiamento di Liam: la donna cercherà in tutti modi di allontanare il suo fidanzato da Steffy e per fare in modo che l'uomo possa sentirsi in colpa per il suo comportamento, farà leva sui suoi doveri di famiglia.

Successivamente Steffy si renderà conto di essere innamorata di John e deciderà di dichiarargli i suoi sentimenti.

Spoiler Beautiful: Liam non vuole che Steffy abbia una relazione con John

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam continuerà a essere molto contrariato nei confronti del dottor John Finnegan. Poi si recherà da Hope per confidarle ancora una volta le sue preoccupazioni riguardo la relazione intrattenuta tra Steffy e il suo medico. La giovane Logan, però, cercherà di tranquillizzarlo e gli consiglierà di riflettere meglio sui suoi sentimenti, ma soprattutto sulla sua forte gelosia nei riguardi di Steffy. Quest'ultima, intanto, sarà molto lusingata dalle premure ricevute da John e sarà felice per il modo in cui l'uomo si porrà con sua figlia Kelly.

Sarà così che in un momento di serenità bacerà l'uomo appassionatamente. Finnegan sarà molto felice per aver conosciuto una donna come Steffy, ma lo stesso tempo sarà turbato per l'atteggiamento ostile di Liam.

Steffy dichiara i suoi sentimenti a John

Hope comincerà a essere stufa dell'atteggiamento di Liam nei confronti di Steffy, soprattutto perché l'uomo dovrebbe occuparsi soltanto del suo bene e di quello della loro figlia.

Frattanto Zoe continuerà a uscire con Zende, ma sarà ancora molto confusa sul da farsi: la donna non saprà se trasferirsi a casa di Carter, come le ha già chiesto l'uomo in precedenza, in quanto inizierà a provare dei veri sentimenti per il giovane Zende. Steffy, intanto, sarà molto coinvolta dal dottor John Finnegan e si renderà conto di essersi innamorata di lui, così deciderà di dichiarargli i suoi sentimenti.

Hope, invece, chiederà a Liam di concentrarsi unicamente su di lei e la sua famiglia, lasciando Steffy libera di vivere la sua vita come meglio crede. Dopo il discorso della sua fidanzata, Liam continuerà a essere molto confuso e non saprà come comportarsi, soprattutto con Steffy.