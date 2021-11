Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che Donna (Jennifer Gareis) verrà messa al tappeto da Eric (John McCook) per colpa di Quinn (Rena Sofer). Il povero Forrester non avrà altra scelta, se non vuole che il suo matrimonio finisca al capolinea. Consapevole di quanto sia pericolosa la moglie, Eric accetterà senza riserve le sue condizioni, ma non smetterà di pensare costantemente alla sua ex fiamma.

Anticipazioni Beautiful: Eric diventa impotente

Nelle puntate americane di Beautiful, Eric ha perdonato Quinn riguardo il tradimento con Carter.

La decisione non è stata semplice e sembra che le conseguenze di questa difficile scelta si stiano palesando a livello inconscio sul povero Forrester.

Eric ha iniziato infatti ad avere problemi intimi con la moglie, non riuscendo a fare l'amore con lei. Pensando di essere diventato impotente, ha cercato di ovviare al problema concedendo a Quinn di passare la notte con Carter, a condizione che nella loro relazione non ci sia alcun sentimento.

Una proposta alquanto bizzarra, vista la proverbiale gelosia di nonno Forrester. Ridge, a tal proposito, ha anche pensato che suo padre abbia messo in scena questo teatrino per testare la fedeltà di Quinn.

Donna ed Eric di nuovo insieme

Ma un dolce imprevisto ha cambiato tutto.

Dolce come il miele che Donna ha fatto assaggiare ad Eric e che è stato capace di 'risvegliarlo'.

A quel punto, il magnate ha capito che la sua impotenza ha una causa psicologica e che, forse, non riesce a lasciarsi andare completamente con Quinn perché non si fida di lei. Ma che ne sarà di Donna?

La furia di Quinn nelle nuove puntate americane di Beautiful

Alla temeraria Fuller non sfugge nulla e così verrà a sapere dell'incontro romantico tra Donna ed Eric, andando su tutte le furie. Ciò che la ferirà di più sarà il fatto che la sua rivale è riuscita a far 'risvegliare' suo marito. A quel punto, mediterà vendetta.

Come raccontano le nuove anticipazioni di Beautiful, Quinn sarà perentoria con Eric: dovrà eliminare Donna dalla sua vita e non vederla mai più.

Tuttavia, questo non le basterà. Fuller ordinerà al marito di licenziare la sua ex fiamma dalla Forrester Creations, l'azienda di moda nella quale ha lavorato per tutta la sua vita.

Eric, messo alle strette, accetterà senza fiatare le imposizioni di Quinn. Donna si troverà così improvvisamente senza l'uomo del quale è ancora innamorata e senza lavoro. Un colpo basso che non digerirà facilmente e che, con tutta probabilità, la porterà a trovare un modo per vendicarsi dell'odiata Fuller.

Quale sarà la prossima mossa di Donna? Non si esclude che possa chiedere aiuto a Brooke che, come ben si sa, ha un forte ascendente sul fascinoso Eric.