Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful sono ricche di novità per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre, Hope Logan sarà molto felice di vedere Thomas tranquillo e pacato, ma Liam non si fiderà dell'uomo e penserà che stia usando soltanto una strategia, per arrivare ai suoi scopi. Frattanto anche Zoe consiglierà a Hope di non fidarsi del giovane Forrester, ma la donna non la prenderà bene, poiché si sentirà assai incompresa. Dopo una brutta caduta, Thomas perderà i sensi e quando si risveglierà si ritroverà davanti una specie di manichino identico a Hope.

Non ci vorrà molto prima che il giovane inizi ad avere intere conversazioni con il fantoccio e alla fine se lo porterà anche a casa.

Beautiful, puntate dal 29 novembre al 3 dicembre: Thomas ossessionato da Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, Carter subirà un interrogatorio da parte di Charlie, mentre Hope e Thomas continueranno a confrontarsi su Liam. Nel frattempo il giovane Forrester sembrerà assai cambiato, ma la sua ossessione per Hope si ripresenterà come un tempo. Più tardi Zoe accetterà di cenare insieme a Carter nella sua nuova casa: durante la serata, l'uomo non farà altro che fantasticare su un possibile futuro con Buckingham. Liam, intanto, farà compagnia a Hope in ufficio e tra i due non mancherà occasione di parlare ancora di Thomas: la giovane Logan, infatti, sarà notevolmente stupita dai miglioramenti avvenuti nel suo ex fidanzato, ma Liam non si fiderà affatto della sua buona fede.

Poco dopo nella conversazione dei due si intrometterà anche Zende, che non farà altro che condividere i pensieri dello Spencer, tanto da angosciare Hope.

Thomas comincia a soffrire di allucinazioni

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Thomas avrà un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute e comincerà a soffrire di allucinazioni: l'uomo si ritroverà a parlare con il manichino di Hope, come se fosse una persona vera.

Brooke, intanto, consiglierà a sua figlia di stare lontana il più possibile dal figlio di Ridge e di non fidarsi di lui. Hope, però, sarà tentata di tornare a lavorare insieme a Thomas, nonostante tutti quanti le abbiano consigliato di evitarlo. Carter, invece, sarà desideroso di rivelare i suoi sentimenti una volta per tutte, così confesserà a Zoe di essersi innamorato di lei e le proporrà di andare a convivere.

Julius sarà assai angosciato per la separazione tra sua figlia e Zende, ma dimostrerà lo stesso molta stima per il giovane e lo incoraggerà ad andare avanti con la sua vita.

Zende angosciato per aver perso Zoe

Zende chiederà a Zoe di incontrarsi, mentre Florence e Wyatt si confronteranno riguardo il piano orchestrato da Shauna e Quinn ai danni di Ridge e Brooke. Poco dopo Fuller si intrometterà nella conversazione della coppia e cercherà in tutti i modi di difendersi dai continui attacchi da parte di suo figlio. Frattanto Zoe avrà trascorso l'intera notte insieme a Carter: l'uomo cercherà in tutti i modi di convincere la sua amata a trasferirsi da lui, ma la giovane pretenderà ancora del tempo per riflettere sul da farsi.

Zende, invece, sarà sempre più angosciato e deluso per l'occasione persa con Zoe, poi si renderà conto che il messaggio inviato alla donna, nel quale le chiedeva di non affrettare i tempi con Carter, in realtà, non è mai stato consegnato. Infine, Thomas continuerà a stare male e ad avere le allucinazioni, tanto da parlare in continuazione con il manichino somigliante a Hope.