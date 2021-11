Da giorni la cronaca rosa non fa altro che occuparsi della presunta crisi di coppia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale DIPiù Tv, l'hair stylist potrebbe avere tradito la sua compagna. Antonino potrebbe essersi invaghito di un'altra donna che lavorerebbe dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Le ultime novità

Fino ad oggi, Belen e il suo attuale compagno non hanno mai confermato o smentito di essere in crisi. Tuttavia, sembrerebbe che la coppia si stia occupando della bambina (nata lo scorso luglio) da genitori separati.

Ma non solo, pare che Antonino abbia lasciato l'appartamento dove viveva a Milano con la showgirl sudamericana.

Stando alle ultime novità sulla presunta crisi di coppia, si è parlato anche di un presunto tradimento da parte di Spinalbese. Stando alle voci di alcuni rumors, il parrucchiere avrebbe tradito la sua compagna con una donna che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto non c'è alcuna certezza.

La showgirl assente dopo l'incidente di Antonino

In attesa di capire se Belen e Antonino stiano ancora insieme, i followers di entrambi sui social hanno notato alcune frasi sibilline che farebbero pensare ad una crisi in corso. Scendendo nel dettaglio, la 37enne argentina nei giorni scorsi si è resa protagonista di un botta e risposta piccato con un utente.

Sotto una foto della showgirl, un utente le ha chiesto chi sarà il prossimo fidanzato. Belen anziché glissare ha risposto: "Cavoli miei". In una recente intervista anche Fabrizio Corona (storico ex della modella sudamericana) ha commentato la presunta crisi con Spinalbese.

Ad alimentare ulteriori sospetti tra i fan, è stata l'assenza della più grande di casa Rodriguez in un momento delicato per l'hair stylist.

Antonino ha avuto un'incidente d'auto e la sua compagna (ex?) non lo è andato a trovare in ospedale ma non ha anche proferito alcuna parola sui social.

Il gossip su Belen e Damiano dei Maneskin

Nei giorni scorsi, è circolato il rumors di un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Damiano David ovvero il cantante dei Maneskin. Stando ad una segnalazione riportata da Deianira Marzano, i due si vedrebbero di nascosto da circa due anni.

A fare chiarezza sul pettegolezzo, ci ha pensato proprio il cantante romano. Su Instagram, il diretto interessato ha postato una sua foto. Poi, ha scritto in inglese la cui traduzione è questa: "Sto leggendo un sacco di str...." Per chi non lo sapesse, Damiano è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri dal 2017. La relazione tra i due, però, è stata resa nota ai fan solamente lo scorso anno.