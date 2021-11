Nella serata di lunedì 22 novembre inizia su Rai 1 una nuova Serie TV dal titolo "Blanca".

La fiction appartiene al genere del crime drama e trae ispirazione da un romanzo della scrittrice campana Patrizia Rinaldi.

La protagonista è interpretata dall'attrice Maria Chiara Giannetta, già attiva in "Don Matteo" nei panni della capitana dei carabinieri. Nel cast ci sono anche altri attori di rilievo, come Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Gli attori principali di Blanca

Nelle recenti stagioni televisive Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno si sono divisi tra le fiction Rai e quelle Mediaset.

In particolare l'attore napoletano è anche il protagonista della serie tv in onda su Canale 5 e dal titolo " Storia di una famiglia perbene", nel ruolo di un padre severo. Mentre Giannetta è stata, nella scorsa primavera, fra i protagonisti di "Buongiorno, mamma!", sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Pierpaolo Spollon, dal canto suo, in questi anni ha visto aumentare il proprio successo attraverso l'interpretazione di personaggi di rilievo in "Che Dio Ci Aiuti" e ne "L'Allieva".

La trama di Blanca

La trama della nuova fiction ruota intorno alla vita della protagonista Blanca, una donna affetta da cecità all'età di 12 anni, a causa di un incendio in cui è morta la sorella. Questo passato, grosso come un macigno, ha pesato sulla decisione di Blanca di entrare in polizia e l'ha spinta a specializzarsi nella tecnica del decòdage, una tecnica volta a conoscere i materiali audio delle inchieste.

Nelle sue indagini - ambientate a Genova - può contare sul prezioso aiuto di Linneo, un cane bulldog che non l'abbandona mai. Per quanto riguarda la vita sentimentale della protagonista, quest'ultima sarà divisa tra due corteggiatori completamente diversi. Blanca non saprà come comportarsi e si rivelerà per lei un'impresa giungere a una conclusione.

Pierpaolo Spollon vestirà i panni dell'inseparabile amico di Blanca, ma egli nutrirà nei suoi confronti dei sentimenti che vanno oltre l'amicizia. Nanni, questo il nome del personaggio interpretato da Spollon, lavora come cuoco e si contraddistingue per romanticismo e sogni.

A questa figura si oppone quella dell'ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno: un personaggio che proverà a nascondere i propri sentimenti nei confronti di Blanca.

Maria Chiara Giannetta ha potuto godere del prezioso aiuto artistico di Andrea Bocelli, per entrare al meglio nel ruolo di Blanca. Il tenore toscano ha infatti descritto agli sceneggiatori il "mondo dei non vedenti", ma ha fatto anche un training alla protagonista per entrare al meglio nel personaggio.