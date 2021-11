La Serie TV The Ferragnez, con protagonisti il cantante Fedez e la moglie Chiara Ferragni, imprenditrice digitale con milioni di followers in tutto il mondo, uscirà il 9 dicembre su Amazon Prime. Gli episodi saranno disponibili anche su Sky Q.

La serie The Ferragnez

La serie sarà composta da otto episodi e, oltre ai due coniugi, vedrà protagonisti anche i loro figli: Leone, nato nel 2018 e Vittoria, la secondogenita nata da pochi mesi, con la partecipazione speciale della dolcissima bulldog francese, Matilde.

Il periodo raccontato all'interno delle puntate sarà quello che partirà della fine del 2020, fino ad arrivare ai primi mesi del 2021, con la partecipazione al Festival di Sanremo del rapper, in coppia con Francesca Michielin, conclusa al secondo posto in classifica con la loro canzone "Chiamami per nome" e poi con gli ultimi mesi di gravidanza di Chiara Ferragni, con la nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni.

La serie promette una visione delicata e ironica della vita familiare dei "Ferragnez", soprannome che i due si sono aggiudicati sul web da anni e da cui prende il titolo la serie. In essa verranno raccontate le passioni, i progetti, le gioie - ma anche i dolori - di Federico e Chiara, con al centro sempre l'amore che li unisce e li contraddistingue.

Svelata la sigla dello show

Nelle scorse ore, sia Fedez che Chiara Ferragni hanno postato un video che riproduce la sigla della loro inedita serie, insieme alla data di uscita.

La sigla sembra prendere spunto da quella dei Simpson, infatti si vedono Chiara e Federico correre per prendere posto sul divano di casa loro insieme ai figli e al cane, in modo molto simile a ciò che si vede da decenni nella sigla della famiglia più famosa di Springfield, auspicio forse, anche per la giovane famiglia di voler rimanere sulla cresta dell'onda per tanti anni.

La collaborazione con Amazon Prime

Non è la prima volta che la coppia sceglie di collaborare con Amazon Prime, già Fedez ha lavorato in alcuni prodotti di Amazon, come Celebrity Hunted - Caccia all'uomo e LoL: chi ride è fuori, entrambi prodotti di successo che hanno visto crescere ancora di più la sua popolarità come volto televisivo e non solo come artista musicale.

Anche Chiara ha già collaborato con l'emittente di Jeff Bezos, con il suo documentario: Chiara Ferragni Unposted che l'ha vista protagonista e dove si era raccontata al pubblico a 360 gradi.