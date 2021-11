Blanca è una Serie TV in onda su Rai 1 in prima serata e fin dalla prima puntata ha raggiunto un record di ascolti guadagnando oltre 4 milioni di spettatori in una sola serata. Pierpaolo Spollon interpreta all'interno dello show il premuroso chef Nanni e in un'intervista a Tv Serial ha voluto approfondire alcuni discorsi su una serie a cui ha lavorato: Blanca è una fiction dalla quale bisognerebbe prendere ispirazione, che insegna la grande forza e coraggio di chi, nonostante le difficoltà, riesce a superarle con "un meraviglioso spirito di autoironia".

Blanca, di cosa parla la serie tv

La fiction di Blanca, in onda di lunedì sera su Rai 1, tratta dell'ingresso in commissariato di Blanca Ferrando, una ragazza che ha vinto un concorso per diventare consulente di polizia. La Ferrando ha avuto un incidente a 12 anni in cui ha perso la vista, ma nonostante la difficoltà riesce a dare un valido contributo all'interno del commissariato. In un primo momento, i colleghi sembrano dubitare delle sue capacità e sono convinti che sia più un peso che un membro essenziale. L'ispettore Michele Liguori, tuttavia, non è della medesima opinione ed è il primo a lasciare spazio alla protagonista. Già nel primo episodio, Blanca Ferrando dimostra di avere una marcia in più: il killer pluriomicida viene catturato proprio grazie a un'attenta operazione di decodage in cui analizzando e interpretando suoni e rumori, Blanca riesce a notare un dettaglio che un udito poco raffinato non sarebbe stato in grado di carpire.

Lo chef Nanni all'interno della serie tv

Per Pierpaolo l'esperienza di Chef Nanni all'interno di Blanca è stata molto particolare: l'attore ha dichiarato che vestire i panni di un "Lupo Solitario" ha richiesto uno studio maggiore e più complesso rispetto ai personaggi interpretati in precedenza. Inoltre il triangolo amoroso ha sbloccato nell'attore vecchi ricordi: Spollon ha ammesso di essersi già trovato in una situazione simile, sebbene la ragazza di allora non fosse cieca, ma il valore di Nanni risiede nel coraggio di aprire il proprio cuore verso una donna in grado di superare brillantemente le proprie difficoltà

Parla Pierpaolo Spollon: Blanca deve dare ispirazione

Secondo l'attore interprete di Chef Nanni, la serie ha tutti gli ingredienti per essere al passo con i successi mondiali, a partire dalla sua principale peculiarità: l'olofonia.

Questa strabiliante tecnica, aggiunge Spollon, consente di entrare interamente nei panni di un ipovedente e sperimentare in prima persona come questa percepisce il mondo. Per tale ragione, l'attore consiglia di utilizzare dei buoni auricolari per vivere al meglio l'esperienza di Blanca.

Pierpaolo Spollon, inoltre, non è d'accordo con l'accezione di "superoina del quotidiano", appellativo che non reputa adatto alla figura di Blanca: "È una persona assolutamente normalissima - sostiene l'attore - Anzi, rappresenta una normalità dalla quale bisognerebbe prendere ispirazione".