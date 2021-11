Tra i protagonisti de Il Paradiso delle signore 6 continua ad esserci il giovane Emanuel Caserio, alias Salvatore Amato. In una recente intervista, l'attore ha parlato del suo personaggio svelando anche un retroscena sul dietro le quinte delle riprese di questa sesta stagione. Un episodio che lo ha visto protagonista insieme a Pietro Genuardi e che lo ha costretto ad interrompere per un po' le riprese delle nuove scene.

Il retroscena di Caserio sul dietro le quinte de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, Caserio ha confermato che sul set de Il Paradiso delle Signore vi è un clima di grande complicità tra il cast e spesse volte non mancano neppure gli scherzi tra di loro.

A tal proposito, ha svelato un retroscena su quanto è accaduto qualche tempo fa con Pietro Genuardi, l'attore che veste i panni di Armando Ferraris.

"Dopo un gioco con le orecchie, le avevo rosse come un peperone e sono stati costretti a truccarmele per schiarirle", ha ammesso l'attore di Salvatore.

"Non sapevo più come fare per continuare a recitare con quelle orecchie", ha svelato Caserio mentre il suo collega Genuardi continuava a ridere.

Intanto, dal punto di vista delle trame, Salvatore Amato continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1.

Salvatore al centro delle dinamiche de Il Paradiso 6

L'attore è sempre di più al centro delle dinamiche e delle trame, complice il suo rapporto turbolento con la mamma Agnese.

Il motivo? Salvatore ha scoperto che la donna ha avuto una tresca clandestina con il capo-magazziniere Armando Ferraris e non l'ha presa per niente bene. Il giovane Amato, infatti, ritiene che sua mdre sia stata a dir poco irrispettosa nei confronti del marito Giuseppe, emigrato in Germania per "motivi di lavoro" (così come ha raccontato ai figli).

Sta di fatto che, schierandosi in difesa di suo padre, Salvatore arriverà a togliere la parola a sua mdre avendo un atteggiamento a dir poco freddo e distaccato nei suoi confronti.

Agnese vittima di un malore improvviso: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Il colpo di scena delle prossime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, però, ci sarà quando Agnese si ritroverà vittima di un malore.

Le anticipazioni della soap opera fino al 10 dicembre, rivelano che la sarta verrà trovata in magazzino priva di sensi: la terribile scoperta sarà fatta da Vittorio e Tina, che resteranno a dir poco sbalorditi.

Cosa sta succedendo ad Agnese? Possibile che la donna stia nascondendo ai familiari di avere una malattia? E quale sarà la reazione di Salvatore di fronte al malore di sua mamma? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione.