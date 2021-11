Cambio programmazione in arrivo su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti i palinsesti della prossima settimana rivelano che ci sarà la chiusura della fiction Imma Tataranni 2 con protagonista Vanessa Scalera, la quale chiuderà i battenti alla quarta puntata, anche se mancano ancora quattro appuntamenti prima di giungere al gran finale della seconda stagione. Buone notizie, invece, per i fan della fiction Cuori che raddoppierà la sua messa in onda sulla rete ammiraglia e tra qualche settimana debutterà anche Blanca.

Chiude Imma Tataranni 2: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Rai per le prossime settimane di questo 2021 rivelano che la fiction Imma Tataranni 2 giungerà al termine dopo la quarta puntata, nonostante siano previsti otto appuntamenti complessivi per la seconda stagione.

La Rai, questa volta, ha scelto di sospendere a metà la fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Galli e così, invece, di trasmettere tutte insieme le puntate nello stesso periodo, ecco che le restanti quattro andranno in onda nel corso del 2022.

Insomma una chiusura anticipata che può far stare tranquilli i numerosi fan spettatori di Imma Tataranni 2, dato che la serie tornerà in onda nel corso dei primi mesi del nuovo anno, con quello che sarà il gran finale di sempre della stagione attualmente in onda.

Raddoppia la fiction Cuori su Rai 1: ecco quando va in onda

Buone notizie in arrivo, invece, per i fan di Cuori, un'altra serie televisiva che attualmente sta andando in onda sulla rete ammiraglia Rai e che sta tenendo compagnia a circa 4 milioni di fedelissimi spettatori. Per la prossima settimana, infatti, è previsto un doppio appuntamento speciale con la fiction che vede protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati.

Domenica 14 novembre, alle ore 21:30 andrà in onda la quinta puntata della prima stagione e poi per vedere in onda la sesta puntata non bisognerà attendere la domenica successiva. La fiction Cuori, infatti, sarà in onda anche martedì 16 novembre, come sempre in prime time dalle 21:30 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Debutta Blanca, la nuova fiction del prime time di Rai 1

E poi ancora, sempre sulla rete ammiraglia Rai, sta per arrivare una nuova fiction destinata a conquistare il gradimento degli spettatori. Trattasi di Blanca, nuova serie poliziesca con protagonista Maria Chiara Giannetta nei panni di una detective che ha perso la vista a causa di un brutto incidente.

La serie debutterà in prime time a partire da lunedì 22 novembre e si ritroverà così a sfidare il Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto con successo da Alfonso Signorini.