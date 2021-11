Prosegue l'avventura dei vipponi nella casa del Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, Aldo Montano è tornato a punzecchiare di nuovo il suo "nemico" Alex Belli. Complice le prova che hanno affrontato alle "Olimpiadi" del GF Vip organizzate dalla produzione per questo mercoledì sera, il campione olimpico non ha risparmiato una nuova frecciatina rivolta nei confronti dell'attore, che continua ad essere al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali che lo vedono diviso tra Soleil Sorge e sua moglie Delia Duran.

Nella casa del GF Vip 6, Aldo Montano prende in giro Alex Belli

Nel dettaglio, i concorrenti ieri sera si sono prestati a giocare alle Olimpiadi del Grande Fratello Vip: trattasi di una serie di sfide che hanno dovuto affrontare in casa.

Alex Belli è stato chiamato ad affrontare una sfida sott'acqua, in apnea: a commentare quanto accadeva vi era Aldo Montano, che non ha perso occasione per fare ironia sul suo "nemico", col quale qualche settimana fa è stato protagonista di un aspro scontro avvenuto nella casa di Cinecittà.

"Non so se da sotto acqua possa sentirci. Forse Alex Belli sa sentire anche sotto acqua. Avrà un microchip impiantato. L'ha imparato sul set", ha esclamato Aldo Montano ironicamente su Alex con tanto di "presa in giro".

Alex Belli messo in discussione: sta recitando al GF Vip?

E così, quando si parla di Alex Belli, il set torna sempre ricorrente, complice il fatto che in tantissimi all'interno della casa del GF Vip non credono nella buona fede dell'attore e temono quasi che stia recitando.

Un sospetto che, nel corso degli ultimi giorni ha cominciato ad assalire anche Soleil Sorge, la quale dopo i confronti accesi che ci sono stati con Delia Duran, ha messo in discussione non solo l'atteggiamento della donna ma anche quello dello stesso Alex Belli.

L'ex volto di Uomini e donne, infatti, senza troppi mezzi termini non ha escluso che quella di Alex e Delia possa essere una strategia che starebbero attuando per cercare di stare al centro dell'attenzione nella casa del GF Vip 6.

Il possibile ritorno della moglie di Alex Belli al GF Vip 6

Insomma i dubbi su Alex Belli non mancano e i vipponi non perdono occasione per sbeffeggiarlo e prenderlo in giro all'interno della casa.

Intanto, però, in vista della prossima puntata serale del GF Vip 6 in programma questo venerdì sera su Canale 5, non si esclude che possa esserci il ritorno in casa di Delia.

La moglie dell'attore, la scorsa settimana, si era rifiutata di incontrare suo marito in diretta tv ma questa volta potrebbe tornare per avere un confronto diretto con Alex Belli e risolvere così tutte le incomprensioni dell'ultimo periodo.