La Serie TV Cuori in onda in prima serata su Rai 1 ha avuto un incredibile successo e gli appassionati dello show si chiedono se è prevista una seconda stagione: gli sceneggiatori starebbero lavorando sulla trama, ma per essere sicuri di un prossimo ciclo di episodi bisognerà attendere la conferma della Rai. La produzione ha già tutto pronto per attivare la realizzazione delle nuove puntate; nel frattempo l'attrice Pilar Fogliati in un'intervista ha rivelato i segreti della serie, in particolare del suo personaggio. Fogliati ha dichiarato di tenere molto all'interpretazione di Delia e ha ammesso di non avere alcuna intenzione di dire addio alla serie.

Cuori, di cosa parla la serie tv

La serie tv Cuori è ambientata nella Torino della fine degli anni '60 e racconta le vicende della squadra di Cesare Corvara, il quale ha radunato i migliori medici per affrontare con successo il primo trapianto di cuore al mondo. Alberto e Delia sono tra le menti più brillanti a cui Cesare dona massima fiducia. Corvara e Delia sono sposati, ma quello che il primario non sa è che sua moglie e Alberto erano fidanzati diversi anni prima; tra i due, nel corso della stagione si riaccenderà una passione che cercheranno di tenere nascosta.

Parla Pilar Fogliati; l'attrice interpreta Delia nella serie tv Cuori

Per quanto riguarda la possibilità di una nuova stagione, l'attrice Pilar Fogliati ha ammesso in un'intervista la sua intenzione di continuare a vestire i panni di Delia, personaggio che ama moltissimo e a cui non è ancora disposta a dire addio.

Fogliati ha dichiarato che il finale della prima stagione apre la possibilità a nuove trame, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Delia e Alberto. L'attrice è molto entusiasta del successo del personaggio, non solo perché ha avuto la possibilità di interpretare una donna in un momento storico in cui pregiudizi e discriminazioni erano ancora fortemente radicati, ma anche e soprattutto perché Delia è un personaggio molto umano, in un conflitto sentimentale con cui tutti hanno a che fare almeno una volta nella vita.

Il difficile viaggio di Delia

Delia si muove in un ambiente maschile, in cui una donna fa fatica a entrare e ottenere rispetto professionale: nonostante Brunello avesse due lauree, il pregiudizio le ostacolava la strada e Pilar Fogliati, per interpretare al meglio il personaggio, ha visto numerosi documentari degli anni '60 per comprendere le difficoltà delle donne in continua lotta per affermare i propri diritti.

Un'esperienza unica per l'attrice, la quale ha dovuto destreggiarsi da un lato in un ambiente fortemente maschilista e dall'altro in un conflitto amoroso che generava un turbinio di emozioni. Fogliati è decisa: desidera che la serie continui per andare ancora più in profondità con Delia Brunello. Altresì, non si sbilancia: l'attrice è ben conscia che prima di poter gioire, dovrà attendere la conferma della Rai.

Tutto sembra essere favorevole per la produzione di una seconda stagione, dal momento che Cuori ha ottenuto un valido consenso sostenuto dall'alto numero di ascolti in primis e da un cast che ha tutte le intenzioni di continuare.