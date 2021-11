Cuori è il titolo del medical drama in onda su Rai 1 in prima serata. Questa domenica 21 novembre verrà trasmessa la settima e penultima puntata della serie ambientata a Torino verso la fine degli anni '60.

Cuori, cosa è successo nel precedente episodio

La scorsa puntata di Cuori, andata in onda eccezionalmente di martedì, vede il rientro a casa di Cesare dopo essere stato negli Stati Uniti.

Nel frattempo, Delia e Alberto fanno tutto il possibile per celare il loro recente avvicinamento. Alberto, preso dal senso di amicizia, sente il peso di dover raccontare la verità a Cesare.

Delia non è d'accordo con questa decisione e i due tergiversano sul da farsi.

Corvara, inoltre, al momento ha un problema urgente: Mosca continua a essere scontroso nei suoi confronti e gli intima di raccontargli cosa è successo a Houston. Il primario si rifiuta di rispondere, tagliando subito la conversazione. Enrico, vista la situazione, decide di telefonare al direttore.

Cesare, durante il suo viaggio, ha tuttavia trovato una soluzione per Rosa: una speciale valvola che potrebbe salvare la vita della ragazza. Quest'ultima è convinta che per lei non ci sia più niente da fare e prova ad allontanare Fausto; ma l'uomo, dopo aver dichiarato che farebbe di tutto per non lasciarla morire, la bacia e i due finiscono per fare all'amore.

L'operazione di Rosa ha successo e la ragazza è fuori pericolo grazie al buon lavoro svolto da Ferraris.

Il Consiglio organizza una riunione straordinaria e Cesare informa il suo sottoposto Enrico che non sarà presente in quanto ha del lavoro da svolgere sulla relazione dell'intervento di Rosa. Mosca, dal canto suo, non vede l'ora di poter mettere il bastone tra le ruote al primario e prendere così il suo posto.

Cesare, intanto, si ritira in privato e, poco dopo, ha un malore; la riunione straordinaria viene annullata.

Successivamente, Cesare declassa Mosca e offre a Ferraris il ruolo di capochirurgo; l'amico, rifiuta dichiarandosi non degno di accettare. Cesare allora organizza una cena in cui sarà presente anche Delia per convincere Alberto a ritrattare la sua decisione.

Nel frattempo una nuova paziente crea scompiglio all'interno del reparto: si tratta di Margherita Stella Bottai che a seguito di un animato litigio col marito, ha un attacco cardiaco. Delia propone una tecnica d'intervengo che ha visto ad Houston e decide di assumersi tutta la responsabilità di ciò che potrebbe succedere.

Mosca scopre il signor Bottai entrare furtivamente nella camera della moglie per disattivare la valvola che la mantiene in vita. In un primo momento, preso dalla coscienza, fa per riattivarla, ma dopo un attimo di riflessione cambia idea e lascia morire la paziente. In seguito, vinto dai sensi di colpa, vuole confessare tutta la verità, ma viene fermata da Elvira, la quale si scaglia contro Delia e Cesare, sostenendo che dovranno pagare le conseguenze del loro errore.

Cuori, anticipazioni tv settima puntata: il primo episodio

Nel primo episodio di Cuori, intitolato “La Sconfitta”, Cesare sarà alle prese con lo scompiglio generatosi per la morte di Margherita Bottai. Il Primario è consapevole che il consiglio sfrutterà l'accaduto per toglierli il ruolo di caporeparto. Delia, dal canto suo, si sente responsabile per l'accaduto, mentre Mosca, che poteva impedire la morte della Bottai, è sommerso dal senso di colpa. Tuttavia, Enrico coltiva ancora un dubbio: confessare o affondare il dito nella piaga e sbarazzarsi di Corvara?

La moglie Elvira decide diversamente: prende l'iniziativa e si rivolge al Consiglio chiedendo una convocazione straordinaria. In qualche modo, Cesare riesce a cavarsela, ma a un caro prezzo: si metterà contro una fedele alleata.

Intanto giunge una notizia dall'estero: in Sud Africa è avvenuto il primo trapianto di cuore al mondo.

Il secondo episodio di Cuori

Nel secondo episodio, intitolato “Paziente 0”, Cesare e la sua equipe affrontano l'amara notizia di essere stati superati da Christiaan Barnard, l'autore del primo trapianto di cuore avvenuto in Sudafrica. Corvara, nonostante il basso morale della squadra, cerca un candidato che possa risollevare la situazione. Proprio nel momento in cui riesce a trovare un paziente idoneo, si rende conto che la burocrazia rallenta drasticamente il progetto. Delia, intanto, scopre un particolare che riguarda il marito.

L'appuntamento per la nuova puntata di Cuori è fissato per questa domenica sera su Rai 1 alle ore 21:25