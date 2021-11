Torna l'appuntamento con le anticipazioni su Cuori, la popolare fiction con protagonista Daniele Pecci, che ha registrato più di 4 milioni di telespettatori sulla rete ammiraglia Rai. Domenica 28 novembre verrà trasmesso l'ultimo episodio, dove si attendono tanti colpi di scena. La trama annuncia che le condizioni di salute di Cesare Corvara avranno un drastico peggioramento e per questo chiederà ad Alberto Ferraris di sottoporlo ad un trapianto cardiaco.

Anticipazioni Cuori, episodio domenica 28 novembre: Cesare pretende di essere operato da Alberto

Le anticipazioni di Cuori riguardanti l'ottavo e ultimo episodio che i fan avranno modo di vedere domenica 28 novembre dalle ore 21:30 sui teleschermi di Rai 1 rivelano che nel primo appuntamento dal titolo "Cuori a metà" accadranno numerose novità.

Scendendo nei particolari, le condizioni di Cesare non saranno delle migliori dopo aver scoperto di avere una grave malattia al cuore. Si scoprirà, infatti, che il primario del reparto di cardiochirurgia Le Molinette di Torino ha bisogno di un trapianto cardiaco più velocemente possibile. Il dottor Corvara, a questo punto, pretenderà di essere operato da Alberto (Matteo Martari).

Per questa ragione, il Ferraris si troverà in una situazione alquanto scomoda. Il medico accuserà dei rimorsi di coscienza per quello che è accaduto a Luisa e per i sentimenti mai sopiti nei confronti dell'ex fidanzata Delia, nonché moglie di Cesare.

Il dottor Corvara si aggrava sempre di più

A seguire verrà trasmesso il secondo appuntamento intitolato "Fino all'ultimo respiro".

Le trame di Cuori del 28 novembre annunciano che un nuovo direttore sanitario giungerà nel presidio torinese. In questo frangente, il luminare si dimostrerà un valido alleato per Enrico Mosca, il capo chirurgo dell'ospedale interpretato dall'attore Andrea Gherpelli.

Nel frattempo, Cesare prenderà una decisione dopo l'aggravamento del suo stato di salute.

Il dottor Corvara, a questo punto, deciderà di far ritorno nella sua abitazione. In questo modo, si concluderà la prima stagione della fiction con protagonista l'attrice Pilar Fogliati, già vista in "Un passo dal cielo".

Riassunto puntata precedente

Nella penultima puntata della fiction trasmessa il 21 novembre, Enrico Mosca è perseguitato dai sensi di colpa dopo la morte di Margherita Bottai. L'ospedale, intanto, è piombato nello sconforto dopo l'arrivo di brutte notizie dal Sudafrica. In reparto, invece, è giunto un candidato ideale per cercare di portare a termine il primo trapianto cardiaco, tanto che Cesare è apparso speranzoso della buona riuscita dell'operazione.

L'intera prima stagione di Cuori è possibile rivederla on demand su "Rai Play", il servizio in streaming targato Rai.