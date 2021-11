Torna l'appuntamento con le anticipazioni su Cuori, la popolare fiction della Rai con protagonista assoluta l'attrice Pilar Fogliati, già vista in "Un passo dal cielo". Gli spoiler del 7° episodio che i telespettatori avranno modo di vedere il 21 novembre in prima serata su Rai 1 annunciano inediti colpi di scena. In sintesi, Delia Brunello sarà vittima dei rimorsi di coscienza a causa della morte della sua paziente Margherita Bottai. Cesare e Alberto, invece, saranno alle prese con il primo trapianto cardiaco.

Anticipazioni Cuori, puntata domenica 21 novembre: Delia vittima di sensi di colpa per la morte di Margherita

Le anticipazioni di Cuori riguardanti il 7° episodio in programma domenica 21 novembre in prima visione dopo I Soliti Ignoti narrano inedite novità.

Nel primo appuntamento della serata dal titolo "La sconfitta", Cesare (Daniele Pecci) e Alberto capiranno che la morte di Margherita verrà usata dai loro nemici per tentare di estromettere il primario dalla sua carica.

Delia, intanto, apparirà molto triste per la morte della paziente dell'ospedale Le Molinette di Torino. La Brunello, infatti, si sentirà in colpa dopo che la sua tecnica innovativa non ha dato il risultato sperato sulla donna, giunta in pronto soccorso in arresto cardiaco in seguito ad una lite furiosa con il marito.

Per questo motivo, la Brunello non avrà più le forze per dimostrare la sua innocenza, tanto che Alberto deciderà di aiutarla a fare chiarezza sul decesso di Margherita. Ed ecco che Ferraris individuerà le cause della morte della Bottai, sebbene non abbia prove per confermare la sua tesi davanti agli avversari.

Anche Mosca apparirà vinto dai sensi di colpa e per questo non vorrà condannare il responsabile della tragedia.

Cesare e Alberto alle prese con il primo trapianto di cuore

Nel secondo appuntamento di Cuori intitolato "Paziente Zero", Cesare e Alberto sogneranno di eseguire il trapianto cardiaco, se non arrivasse una notizia nefasta.

In particolare, tutta l'equipe del reparto di cardiochirurgia de Le Molinette di Torino entrerà in seria difficoltà dopo l'arrivo di una novità dal Sud Africa.

Cesare, a questo punto, non nasconderà di aver accusato il colpo. Nonostante questo, il marito di Delia riuscirà a trovare le forze per rimettersi in gioco. Ed ecco che il destino darà a Corvara un'altra occasione per dimostrare la sua abilità in sala operatoria.

In ospedale, infatti, giungerà un paziente candidato al primo trapianto di cuore. Purtroppo le autorizzazioni potrebbero arrivare troppo in ritardo rispetto alle esigenze del malato. Per questa ragione, inizierà una corsa contro il tempo per salvare il nuovo arrivato e quindi realizzare il sogno professionale di Cesare e Alberto.