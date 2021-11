Soleil Sorge ha confidato alcuni dei suoi pensieri ad Alex Belli sugli altri inquilini del Grande Fratello Vip 6. La fashion blogger e l'attore, come di consueto, hanno passato parte del loro tempo nel loft di Cinecittà a confrontarsi sia sulle loro vite, sia su cosa succede all'interno della casa più spiata d'Italia. L'influencer è apparsa un po' infastidita nei riguardi di alcuni concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, evidenziando, non solo i problemi in cucina nel rispetto dei turni, ma lamentandosi anche per un interesse ritenuto scarso che molti palesano nell'ascoltare i racconti altrui.

Lo sfogo di Soleil Sorge

"C'è questa mania di protagonismo che non gli dà spazio di conoscere le persone", ha affermato Soleil Sorge ad Alex Belli in sauna. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha evidenziato all'attore che lei non è molto interessata a raccontare la sua vita ma ci tiene ad inviare messaggi. Sorge ha poi aggiunto che non è tenuta a raccontare la sua storia, preferendo mostrare altri aspetti. Preferisce confidarsi con amici e con persone che conosce da tempo e con cui ha un certo tipo di rapporto. Riguardo, invece, ai coinquilini della casa di Cinecittà, però, l'italo-americana ha sottolineato che non scorge il minimo interesse se si sta affrontando un argomento. Soleil ha dichiarato che gli altri concorrenti, anziché ascoltare, tendono a mettere in rilevanza le loro esperienze finendo per accavallarsi ed interrompendo perché vogliono esprimere il loro pensiero.

"A me questa roba qui soffoca primao poi", ha detto l'ex corteggiatrice ad Alex Belli aggiungendo che, arriva un certo punto in cui non riesce più a stare in una conversazione.

Soleil: 'I discorsi più profondi li ho fatti con Nicola'

L'italo-americana ha confidato a Belli che nessun inquilino del GF Vip 6 si è interessato a lei chiedendo di raccontare aneddoti sul suo passato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La fashion blogger ha citato anche gli ex concorrenti della casa più spiata d'Italia, dichiarando: "I discorsi più profondi li ho fatti con Nicola". L'influencer è apparsa sempre molto legata al figlio del patron di Miss Italia ed ha sottolineato all'attore il bel rapporto di affetto e complicità che aveva instaurato con il 32enne.

Alex Belli ha ascoltato le parole di Soleil Sorge ed ha affermato che gli altri inquilini non ascoltano perché sono più intenti a pensare a ciò che vogliono dire, non interiorizzando quanto viene affermato. L'attore si è domandato, quindi, qual è il senso di parlare perché: "Se vengo da te, io ho bisogno di sentire il tuo punto di vista, i tuoi racconti".

Ricordiamo che lunedì 22 novembre 2021, andrà in onda un'altra puntata del reality show con alla conduzione Alfonso Signorini.