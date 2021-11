La moglie di Alex Belli è tornata al Grande Fratello Vip 6 per avere un nuovo confronto con Soleil Sorge. Tra le due c'è stato un duro e acceso scontro verbale in studio che, tuttavia, non è piaciuto per niente all'attore. Subito dopo la puntata, Alex ha duramente sbottato contro sua moglie Delia per la scena che ha avuto modo di vedere durante la diretta di questa settimana. Per l'attore questa non sarebbe la vera natura di sua moglie e per chiarire tutto ha tirato velatamente in mezzo il nome di Fabrizio Corona.

Scontro tra Delia e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: esplode la lite in diretta tv

Nel dettaglio, Delia e Soleil si sono nuovamente confrontate nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 trasmessa il 12 novembre su Canale 5.

Uno scontro che non è stato per niente edificante per Delia, al punto che lo stesso Alex al termine della puntata ha sbottato dicendo che gli sembrava di vedere una telenovela venezuelana.

"Non è quella che io conosco", ha sbottato Alex dopo la diretta di questa settimana del reality show Mediaset, aggiungendo poi che sua moglie avrebbe alle spalle "u Pappace" che avrebbe messo a punto queste scenate da fare nel corso delle puntate serali del GF Vip.

Alex Belli sbotta e smaschera sua moglie dopo le scenate al GF Vip

"Perché Delia fa così? Perché a volere queste scenate è u' Papa", ha sentenziato ancora Alex che in un primo momento è rimasto sul vago, poi durante un nuovo confronto con Soleil Sorge, è tornato a tirare in mezzo Fabrizio Corona, che sarebbe proprio l'agente di Delia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Qui c'è qualcuno dietro sicuro", ha sentenziato Alex che ha così smascherato sua moglie e poi ha chiesto a Soleil Sorge di non focalizzarsi troppo su questa situazione, dato che entrambi saprebbero chi si nasconde dietro a queste dinamiche che prendono vita all'interno della casa di Cinecittà.

"Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio", ha sbottato Alex Belli usando lo stesso termine che qualche settimana fa aveva usato in casa proprio per definire Fabrizio Corona che, secondo tanti spettatori social del reality show, starebbe muovendo i fili delle dinamiche di questa sesta edizione del reality show.

Fabrizio Corona tirato ancora in mezzo al Grande Fratello Vip 6

In più occasioni Corona è stato tirato in mezzo in questo Grande Fratello Vip: prima come mentore di Sophie Codegoni, poi come fautore del flirt tra Gianmaria e Sophie.

"Non mi piace questo gioco qua, io non le faccio queste scenate", ha proseguito Alex dopo la puntata serale del reality show, confermando così di non aver gradito queste situazioni e di essere fortemente deluso e amareggiato dal modo in cui sua moglie sta affrontando tutta questa situazione.