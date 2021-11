Nella casa del Grande Fratello Vip, il 15 novembre è stato un giorno speciale: si sono infatti svolti i festeggiamenti del compleanno di Giucas Casella. Scoccata la mezzanotte di lunedì, i coinquilini hanno fatto una sorpresa al noto illusionista d'uscita dal confessionale e dato il via ad una serata interamente dedicata a lui. Dopo una cena a base di piatti tipicamente siciliani, i suoi compagni hanno infatti preparato cartelli e festoni in onore dei 72 anni compiuti dall'uomo. Anche nel corso della puntata serale del Grande Fratello non sono mancate varie soprese all'indirizzo del Vip.

Giucas e la sua cagnolina Nina

Si comincia con una clip riguardante la cagnolina dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi: Nina. Già nel corso della puntata dell'otto novembre, Giucas ha avuto l'opportunità di incontrarla ed ha anche appreso la possibilità che la sua cagnetta potesse essere in attesa di 6 cuccioli da un pastore maremmano di nome Ciro. Stavolta arriva un nuovo colpo di scena per l'illusionista: i cani in arrivo sarebbero addirittura sette! Giucas senza esitare afferma convinto: "Li tengo tutti e sette".

Giucas e la fidanzata Valeria

Poi è la volta di due videomessaggi per il festeggiato del giorno: il primo ha come mittente la sua fidanzata Valeria. La donna, legata a Giucas da oltre 40 anni, è in compagnia di Napoleone, l'asino nano allevato dalla coppia, ed augura un felice compleanno all'uomo visibilmente commosso intonando una canzoncina a lui molto familiare.

Il secondo messaggio per l'illusionista arriva direttamente dalla Sicilia: in particolare dalla sua residenza di Cefalù, già oggetto di uno scherzo durante le scorse puntate del GF Vip. Accompagnati da una torta, ad inviare gli auguri a Giucas sono fratelli e nipoti, compreso il nuovo arrivato Giacomo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giucas incontra suo figlio James

Ma le sorprese non sono ancora terminate: l'uomo viene chiamato in "mistery room" ed Alfonso Signorini gli mostra vecchie foto che lo ritraggono con l'amato figlio James. Giucas è molto emozionato e racconta alcuni episodi legati all'adolescenza di suo figlio, che oggi svolge la professione di chirurgo.

In un primo momento, Alfonso comunica che James non potrà essere presente in puntata a causa di impegni lavorativi. In realtà, radunati tutti i coinquilini in giardino, arriva il momento dell'atteso incontro tra padre e figlio. Giucas non riesce a trattenere le lacrime e ringrazia James per la bella sorpresa, oltre a chiedere notizie sul neonato nipotino. Insomma, un compleanno davvero indimenticabile per l'illusionista, che potrà proseguire al meglio la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia.