La decisione del GF Vip di separare le sorelle Selassié, facendole diventare tre diversi concorrenti, sembra aver giovato solamente ad una di loro. Dopo aver assistito a quella che secondo loro era un'ennesima mancanza di rispetto da parte della principessina Lulù, Manuel e altri vipponi si sono trovati concordi nel criticare sia lei che Clarissa, a loro avviso troppo viziate e concentrate esclusivamente su sé stesse.

Le urla di Lulù svegliano Bortuzzo al GF Vip

Quando mancano poco più di 24 ore ad una nuova puntata del GF Vip, due concorrenti che rischiano l'eliminazione sono finite nel mirino dei compagni d'avventura.

Lulù, in particolare, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno ultimamente, e questo potrebbe costarle caro in quanto è al televoto con Soleil, Manila, Carmen e Clarissa.

La mattina del 28 novembre, la principessina ha fatto arrabbiare il "suo" Manuel senza volere. Come ha raccontato lei stessa alla sorella Jessica, Selassié si è messa ad urlare in camera da letto mentre Bortuzzo riposava: il giovane, svegliatosi di soprassalto, ha rimproverato la romana per l'atteggiamento invadente e poco rispettoso che ha avuto.

Lucrezia si è giustificata dicendo di non aver visto il nuotatore sotto le coperte, ma lui di tutta risposta ha tuonato: "Non ha visto me, ma la carrozzina vicino a letto è impossibile non vederla".

Mezzo gruppo del GF Vip contro due principessine

Quest'ultimo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. Poco dopo, infatti, Manuel si è messo a chiacchierare con alcuni compagni, e tutti si sono detti concordi nell'affermare che due delle sorelle Selassié non rispettano le regole base di una convivenza civile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bortuzzo ha sottolineato quanto sia stata pessima Lulù il giorno prima, ovvero quando si è addormentata in salotto mentre tutti assistevano al filmato della Turandot interpretata da Katia Ricciarelli anni fa.

Se sabato sera ha liquidato la questione con un laconico "che schifo" che ha fatto arrabbiare i fan della principessina, in queste ore il ragazzo ha approfondito l'argomento dicendo: "Anziché ringraziare il GF Vip per il bel momento che ci ha fatto vivere, lei dormiva.

Se ne è accorta anche Katia e c'è rimasta male. Non si fa, non è rispettoso".

Davide e Aldo hanno appoggiato il 22enne nella sua critica a Lucrezia, poi l'attore ha coinvolto anche Clarissa nel discorso che aveva lo scopo di sottolineare la differenza di atteggiamento tra la maggiore delle Selassié e le altre due sorelle.

L'elogio alla maggiore delle sorelle del GF Vip

Davide ha fatto sapere che spesso Clarissa e Lulù occupano il bagno per futili motivi, fregandosene delle esigenze degli altri e mettendo davanti a tutto i loro bisogni poco importanti come indossare un costume o depilarsi.

Nel discorso è intervenuto anche Giucas che, seppur molto legato alle giovani, ha voluto sottolineare quanto le due più piccole siano diversissime da Jessica.

"Lei è davvero brava, ha una pazienza infinita. Loro la trattano male e lei sta sempre zitta. Poi è carina e disponibile con tutti", hanno detto all'unisono Casella, Rossi, Montano e Bortuzzo, tutti molto colpiti dall'educazione e dal rispetto che la maggiore delle Selassié dimostra dal primo giorno che ha messo piede nella casa del GF Vip.

In conclusione, la maggior parte degli uomini del gruppo (fatta eccezione per Gianmaria, che invece adora soprattutto Lulù) non sopportano più i capricci di Lucrezia e di Clarissa, anzi considerano le due principessine troppo viziate e per nulla disposte a mettere da parte il proprio ego per andare incontro alle persone con le quali convivono da oltre due mesi.