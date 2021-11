In Beautiful, dopo aver scoperto l'inganno di Quinn, Eric la caccerà di casa. La donna però, continuerà a chiedere il perdono sia di Eric che di Ridge, i quali sembreranno irremovibili. Intanto, Thomas comincerà ad avere delle allucinazioni e crederà che un manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita e che gli stia parlando. Saranno solo voci nella sua testa, ma il suo strano comportamento preoccuperà in particolare Steffy e Finn.

Thomas vittima di allucinazioni, Steffy preoccupata

In Beautiful, ben presto, Steffy uscirà dalla clinica di riabilitazione.

Per lei, dopo la brutta esperienza legata alla dipendenza da farmaci, ci sarà subito la preoccupazione per il fratello Thomas. Il giovane infatti, comincerà a comportarsi in modo strano e ad avere delle allucinazioni. In particolare, alcune frasi di Thomas riguardo a Hope, faranno credere a Steffy che il fratello sia ancora ossessionato da Hope.

Anche Finn noterà che qualcosa non va in Thomas, così come la stessa Hope. Quest'ultima noterà che il giovane Forrester sembrerà assente mentre gli starà parlando, ma lui si giustificherà dicendole di aver avuto una notte insonne.

Thomas crede che la bambola Hope gli stia parlando

In realtà, con il prosieguo delle puntate di Beautiful, i telespettatori vedranno che Thomas continuerà a sentire nella sua testa le voci del manichino con le sembianze di Hope.

Thomas in seguito andrà a trovare la sorella e cercherà di rassicurarla, dicendole di non aver mai essere più ossessionato da Hope.

Tornato a casa, Thomas si ritroverà con la bambola somigliante a Hope. Una volta riposta nello scatolone, la sentirà ridere diabolicamente e la vedrà con gli occhi iniettati di sangue.

Anticipazioni Beautiful: Quinn supplica Eric di perdonarla, lui è irremovibile

Dando uno sguardo alle anticipazioni relative alla puntata numero 8391, in casa Forrester, Eric e Ridge si ritroveranno a discutere delle manipolazioni di Quinn e che avranno portato lo stilista vicino al matrimonio con Shauna.

Mentre padre e figlio staranno parlando, alla Villa arriverà Quinn, la quale supplicherà sia Eric che Ridge, di perdonarla.

La donna prometterà loro di cambiare, ma i due saranno irremovibili. In particolare, Quinn chiederà a Eric di darle una seconda chance e di non lasciarla. Il patriarca dei Forrester però non crederà che Quinn sia in grado di cambiare. Poco più tardi, Fuller rimarrà a bocca aperta quando vedrà Shauna scendere le scale e si domanderà cosa ci faccia in casa Forrester la sua amica.

Tutto questo, andrà in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane.

Per non perdere nulla di queste intricate storyline, si ricorda che la soap Tv americana, va in onda dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 13:40.