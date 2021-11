La puntata del GF Vip di venerdì 5 novembre sarà ricca di novità e colpi di scena. Negli ultimi giorni, infatti, ha fatto discutere ed ha suscitato indignazione una frase infelice di Alex Belli, pronunciata alle spalle di Manuel Bortuzzo. Le parole dell'attore, che ha ironizzato sulla disabilità del gieffino, potrebbero portare alla squalifica di Alex. Inoltre, a rischio eliminazione ci sono quattro concorrenti: Soleil, Nicola, Gianmaria e Jo.

Alex Belli potrebbe essere squalificato nella puntata del GF Vip del 5/11

Nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, Alex Belli ha fatto una battuta infelice su Manuel Bortuzzo.

L'attore, mentre era in giardino con Soleil Sorge e Davide Silvestri, ha pronunciato una frase, ironizzando sulla disabilità del nuotatore. Alex ha infatti detto: ''A uno a uno cadono, ultimo rimane Manu perché non può cadere''. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Belli hanno riso a quelle parole, mentre Davide è rimasto impassibile. Il papà di Bortuzzo ha condannato le parole del gieffino e, inoltre, lo staff di suo figlio ha chiesto provvedimenti al Grande Fratello, per non fare passare inosservato l'episodio.

GF Vip, puntata del 5/11: Manuel Bortuzzo potrebbe vedere il filmato di Alex Belli

Nella puntata del GF Vip del 5 novembre, è ipotizzabile, pertanto, che Manuel Bortuzzo venga messo al corrente di quanto accaduto alle sue spalle.

Infatti, il concorrente del reality di Canale 5 potrebbe scoprire cosa è successo fuori dalla casa più spiata d'Italia e apprendere la posizione presa da suo papà e dal suo staff, nei confronti di Alex. Inoltre, durante la diretta, si scoprirà se il Grande Fratello deciderà di prendere provvedimenti contro Belli e se il suo comportamento gli costerà la squalifica.

GF Vip, diretta di venerdì 5/11: a rischio eliminazione Soleil, Nicola, Gianmaria e Jo

Nella diretta del GF Vip del 5 novembre, inoltre, ci sarà un'eliminazione fra quattro concorrenti. Infatti, nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, sono finiti al televoto: Soleil, Nicola, Gianmaria e Jo. Al momento, pertanto, una delle concorrenti più in vista della sesta edizione del programma Mediaset, Sorge, rischia di dovere lasciare la casa di Cinecittà.

Non è detto, però, che nel caso in cui venga preso un provvedimento di squalifica nei confronti di Alex Belli, cambino le carte in tavola. Infatti, come accaduto già nelle precedenti edizioni, in caso di eliminazione a causa di una violazione di regolamento, la nomination venga annullata, per non fare uscire due concorrenti nella stessa sera. Non resta che attendere la nuova puntata del GF Vip, per scoprire chi dovrà lasciare la casa più spiata d'Italia.