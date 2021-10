Manuel Bortuzzo è realmente interessato a Lulù Selassié? In queste ore, i telespettatori del Grande Fratello Vip si stanno ponendo questa domanda. Il motivo? Nella mattinata di giovedì 7 ottobre, il 22enne di Treviso ha spiegato alla coinquilina di non sentirsi affatto il suo fidanzato. In serata, però, lo sportivo si è avvicinato alla principessa e l'ha baciata appassionatamente.

L'atteggiamento controverso del gieffino

Nella mattinata di giovedì 7 ottobre, Manuel ha deciso di avere un confronto con Lulù Selassié. Nel dettaglio, il ragazzo ha sostenuto di non sentirsi fidanzato.

Inoltre, si è detto convinto che lontano dai riflettori tra i due "vipponi" non durerà. A quel punto Lulù ha fatto presente di non volere essere un peso per lo sportivo, ma di volere solamente più attenzioni. La più piccola delle sorelle Selassié ha anche ribadito che le piace baciare e coccolare Manuel. Quest'ultimo, però, l'ha gelata: "A me non piace essere toccato".

Sul discorso del 22enne non ci sarebbe nulla di male, se non che nella tarda serata è sembrato tornare sui suoi passi. Come notato da alcuni telespettatori della diretta h24, Bortuzzo ha cercato un contatto fisico con Lulù. Mentre i due si trovavano sul divano a parlare, il giovane le ha spostato i capelli e l'ha baciata.

La reazione di alcuni utenti

Di fronte all'atteggiamento di Manuel Bortuzzo, i telespettatori del Grande Fratello Vip sono apparsi piuttosto critici. Su Twitter, alcuni utenti hanno accusato il nuotatore di essere una persona incoerente. In particolare, un utente ha fatto notare che nel pomeriggio Aldo Montano ha reso partecipe Manuel che fuori la coppia "Bortussié" è molto amata e apprezzata.

Dunque, l'avvicinamento di Bortuzzo potrebbe non essere così spontaneo: "Magicamente stasera Manuel cerca Lulù. Furbacchione".

Un'altra ragazza ha sostenuto che Manuel con il suo comportamento "autorizza" la principessa a fare le scenate di gelosia. Un altro utente si è detto contrario al comportamento del 22enne: "Più porta avanti questa storia più crea danni a questa ragazza che ha già tanti problemi di suo".

Altri telespettatori invece, hanno fatto sapere che Bortuzzo sta solo illudendo Lulù Selassié per avere delle clip durante la diretta del Reality Show.

Il pensiero di un'autrice

Nel frattempo, il 22enne parlando con Aldo Montano e Nicola Pisu ha reso noto il pensiero di un'autrice. Scendendo nel dettaglio, Manuel ha affermato che un'autrice del Grande Fratello Vip in confessionale gli ha riferito di non vedere alcun trasporto tra lui e Lucrezia Selassié.

Il sospetto di alcuni fan nel cambio di atteggiamento dello sportivo è che Manuel abbia deciso di stare alle "regole" degli autori in modo da creare delle dinamiche all'interno del programma. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto non c'è nulla di confermato.