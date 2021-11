Il triangolo formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran continua. A poche ore dalla messa in onda della 17^ puntata del GFVip, la moglie dell'attore è tornata ad attaccare la 27enne italo-americana. Dopo essere stata messa al corrente della nuova stoccata, la gieffina ha precisato di essere stanca e di non volere più incassare critiche da parte della modella sudamericana.

La moglie di Belli contro Soleil

Invitata a Pomeriggio5, Delia Duran è tornata ad attaccare Soleil Sorge. Scendendo nel dettaglio, la modella ha confermato di essere arrabbiata con l'influencer per l'atteggiamento avuto con Alex.

Come spiegato da Duran, Sorge le avrebbe mancato di rispetto. Sulla base di quanto dichiarato, Delia è scoppiata in lacrime ed è tornata a dipingere Soleil come una "gatta morta". Nei confronti del marito invece, Delia è apparsa più pacata: "Lui avrà anche sbagliato, ma io gli sto dando una seconda possibilità".

La replica dell'influencer

In occasione della 17^ puntata del GFVip, Alfonso Signorini ha messo Soleil Sorge al corrente di quanto accaduto all'esterno del Reality Show. Dopo essere stata nuovamente attaccata dalla moglie di Alex Belli, l'influencer ha rivelato di avere compreso la posizione di Barbara d'Urso. Nel vedere la clip, Soleil ha notato un certo fastidio della conduttrice perché probabilmente Delia Duran la stava attaccando duramente.

Come spiegato dalla gieffina, non è mai bello vedere una donna scagliarsi contro un'altra. Da quello che la 27enne è riuscita a vedere è che Delia sia rimasta ferma sulle sue convinzioni. A tale proposito, Sorge ha sbottato: "Non esiste che una mi insulti in tv". A detta della concorrente del Grande Fratello Vip, la moglie di Alex se continua così fa una brutta figura.

La diretta interessata ha precisato che la prima volta ci è passata sopra, la seconda ha cercato di contenere il suo disappunto. La terza volta, però, non starà zitta: "Se mi diffami mi arrabbio". Infine, Soleil ha chiosato: "Non sono una gatta morta e non lo sono mai stata".

Il confronto con Belli

Nel post-puntata, Soleil Sorge ha ribadito la sua posizione con Alex Belli.

La diretta interessata ha spiegato di non tollerare più gli attacchi ricevuti da Delia Duran. Se fino ad oggi Soleil non ha ancora replicato è solo ed esclusivamente per l'affetto che nutre per l'attore: "Non mi convince la cosa". Inoltre, l'influencer si è augurata che la moglie di Alex stia seguendo tutto attentamente, perché la 27enne non resterà in silenzio di fronte ad una nuova stoccata.

Dopo avere ascoltato la coinquilina, anche Alex è apparso perplesso in quanto non riesce a comprendere l'atteggiamento della moglie.