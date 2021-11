Lunedì 15 novembre, su Canale 5, è andata in onda la 19^ puntata del GFVip. Le opinioniste Volpe-Bruganelli hanno dato l'immunità ad Alex Belli, ma la motivazione ha mandato su tutte le furie il concorrente. Nel post-puntata, l'attore si è sfogato con Davide Silvestri e ha attaccato duramente Adriana Volpe.

La stoccata di Volpe

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno scelto di rendere immune Alex Belli. Nella motivazione, però, la conduttrice trentina ha lanciato una stoccata al concorrente del Reality Show.

Nel dettaglio Volpe ha detto: "Questa soap opera è recitata da due persone, Alex Belli e Delia Duran.

Però per me l’immune è lui. Voglio che rimanga in casa perché lo voglio sbugiardare. Voglio che davanti a tutti venga smascherato. Se va al televoto ed esce rimane il dubbio. Perché c’è ancora qualcuno che crede a questa telenovela scritta male"

Infine, l'opinionista ha messo in dubbio il matrimonio tra l'attore e la modella: "Guarda caso si sono sposati tre mesi prima di entrare al GF Vip e lei invece di avere un confronto con il marito preferisce litigare con Soleil Sorge".

Belli furioso

Terminata la diretta, Alex Belli si è sfogato con Davide Silvestri. L'attore ha spiegato che sua moglie Delia non ha bisogno di andare al GFVip, poiché non necessita di soldi. Poi ha precisato che non è stato messo in atto alcun teatrino, al contrario lui e la consorte si erano promessi di non fare scenate di gelosia.

In merito ai dubbi sollevati sulla veridicità delle nozze, il gieffino è andato su tutte le furie: "Adriana davanti a quattro milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione".

Come un fiume in piena, Alex ha puntato il dito contro Volpe: "Ha toccato il mio amore. Vieni a ledere una parte di me che non c'entra con il game".

Il 38enne ha fatto presente che nessuno si deve permettere di dubitare dei suoi sentimenti.

Secondo quanto spiegato da Belli la cerimonia con Delia Duran è stata bellissima, al punto da descriverla come la scena più emozionante della sua vita. L'attore ha fatto presente che se questa è la linea del gioco, lui non ci sta: "Ha detto che il mio matrimonio non è vero, ma di che c...

stiamo parlando?".

Infine, Belli ha fatto sapere che Adriana Volpe non avrebbe avuto rispetto per la sua famiglia che segue il GFVip.

Guenda Goria interviene sul fatto

Sulla vicenda è intervenuta anche Guenda Goria: la figlia di Amedeo Goria è molto amica di Alex Belli e Delia Duran, poiché il suo fidanzato è il migliore amico dell'attore.

La ex concorrente ha spiegato che Volpe ha avuto una caduta di stile nel mettere in dubbio il matrimonio. La stessa Guenda ha fatto sapere di avere partecipato alla cerimonia: "È stato un momento autentico che non aveva niente a che fare con un reality".

Sebbene Guenda abbia riferito che l'atteggiamento di Belli all'interno della casa non sia sempre stato impeccabile, ha difeso l'attore: "Mettere in dubbio i suoi sentimenti e i suoi valori è eccessivo e privo di sensibilità".