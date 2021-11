Tina Cipollari torna a parlare delle vicende dei vari protagonisti di Uomini e donne. La storica opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in una nuova intervista è tornata a parlare di quanto è accaduto nel corso delle ultime puntate all'interno dello studio del dating show. Non sono mancate delle frecciatine rivolte nei confronti di Gemma Galgani e Ida Platano e poi è tornata a parlare anche di Giorgio Manetti e della possibile conoscenza con la dama Isabella Ricci.

La frecciatina di Tina su Ida e Gemma, protagoniste di Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina si è ritrovata a parlare di Ida Platano e del suo nuovo fallimento dal punto di vista sentimentale, dato che la dama si è ritrovata di nuovo single dopo la fine della relazione con Diego Tavani.

A tal proposito, Tina non ha risparmiato una stoccata a Platano, sostenendo che l'amicizia con Gemma non sarebbe positiva per lei.

"Lei per me dovrebbe scegliere amicizie diverse e confrontarsi con persone che hanno la sua età", ha sentenziato Tina aggiungendo che Gemma potrebbe essere la nonna di Ida e quindi, per lei, non una buona consigliera.

Secondo l'opinionista di Uomini e donne, infatti, Ida si lascerebbe influenzare un po' troppo dalle parole e dai consigli della dama torinese, e a tal proposito non si è fatta problemi ad ammettere che ormai Platano sarebbe diventata l'erede legittima di Gemma.

La confessione di Tina sulla 'nemica' Gemma Galgani

Durante la nuova intervista al magazine del programma di Maria De Filippi, Ida è tornata a parlare anche di Gemma ed ha ammesso di non essere pentita di nulla in merito a gesti o commenti fatti nei confronti della sua "acerrima nemica".

"Non mi pento di nulla, soprattutto se riguarda Gemma.

Ah, di una cosa forse mi pento, di non averla screditata abbastanza", ha sentenziato Cipollari.

Insomma, Tina non ha alcuna intenzione di deporre l'ascia di guerra nei confronti della sua nemica torinese e c'è da scommettere che, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, ci saranno nuovi accesi scontri verbali.

Tina a favore della coppia Giorgio-Isabella

Occhi puntati anche su Giorgio Manetti: Tina ha ammesso che è sicuramente uno dei protagonisti del programma di Maria De Filippi, al quale resta particolarmente affezionata.

"Ricordo ancora il suo primo ingresso in studio, un uomo elegantissimo con un fascino particolare", ha ammesso l'opinionista del dating show di Canale 5 aggiungendo però che l'unica pecca del suo percorso in studio, è stata quella di iniziare una conoscenza con Gemma.

"Un uomo del suo calibro lo avrei visto più vicino a una donna come Isabella", ha ammesso Tina che ha così promosso la coppia Giorgio-Isabella, dopo i complimenti a distanza che si sono scambiati in queste settimane.