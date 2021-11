Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita. La TV Soap, al momento, va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14:10. Le recenti dinamiche stanno preparando le storyline dei personaggi alla conclusione dello sceneggiato. A breve, infatti, il pubblico dovrà dire addio a una delle soap più amate di Mediaset. Per fortuna, ci sono ancora diversi filoni narrativi da espandere.

Nelle puntate dell'8 e del 9 novembre, ci saranno tante sorprese. Nel dettaglio, il medico dirà a Bellita di non sforzare la voce mentre Antonito, dopo una discussione con Ramon, avrà un malore e perderà conoscenza.

Genoveva, intanto, chiederà a Laura di aiutarla a sbarazzarsi di Velasco.

Una vita, anticipazioni di lunedì 8 novembre: Antonito e Ramon avranno una discussione

Nella puntata di lunedì di Una vita, Bellita deciderà di recarsi da un medico per sottoporsi a una visita. Le sue corde vocali, infatti, appariranno ancora piuttosto provate. Purtroppo, riceverà una risposta che potrebbe compromettere gravemente i suoi progetti futuri. Il dottore le dirà che c'è il rischio concreto di perdere l'uso della voce e che l'unico modo per evitarlo è quello di non sforzarla e di rimanere a riposo. Cosa deciderà di fare Bellita?

Nel frattempo, Antonito sarà certo di poter vincere le elezioni. Sarà molto fiero di se stesso e non vedrà l'ora di mettersi alla prova come nuova figura politica.

Ramon, nonostante sia contento per lui, gli consiglierà di non montarsi troppo la testa e di non credere di avere già la vittoria in tasca. Il ragazzo inizierà ad alterarsi ma non farà in tempo a dare un senso logico alla discussione perché cadrà a terra a causa di uno svenimento. Quale sarà il motivo del malore?

Trame di Una vita di martedì 9 novembre: Genoveva chiederà aiuto a Laura

Le anticipazioni di Una vita rivelano che Genoveva chiederà aiuto a Laura per uccidere Velasco. La dark lady, infatti, è intenzionata a difendere Felipe a tutti i costi. Sa che l'avvocato è fuori controllo e che l'unico modo per evitare che attenti ancora alla vita del suo amore è quello di ucciderlo.

In cambio, prometterà alla ragazza di aiutare lei e la sorella Lorenza a lasciare Acacias in tutta sicurezza. Sarà una decisione difficile da prendere, soprattutto perché Laura sarà stanca di dover obbedire sempre alle richieste altrui.

Intanto, Bellita e José non riusciranno a scendere a patti con la diagnosi fatta dal medico. Per la donna sarà inaccettabile l'idea di dover mettere in stallo la sua carriera e annullare gli imminenti concerti. Per fortuna, all'ultimo momento, il dottor Puerta si presenterà alla porta dei coniugi con una promettente soluzione.