In occasione della 16^ puntata del GFVip, in onda venerdì 5 novembre, la moglie di Alex Belli è entrata nella casa per avere un confronto con l’attore e con Soleil Sorge. Nel post-puntata, Katia Ricciarelli ha invitato Alex a prendersi le sue responsabilità.

L’accaduto

In seguito alla vicinanza sospetta tra Alex e Soleil, la moglie di Belli ha chiesto un confronto con l’attore e con Sorge. Delia Duran ha invitato la 27enne italo-americana a non fare la gatta morta con gli uomini sposati e le ha detto di vergognarsi per l’atteggiamento mostrato con un uomo sposato davanti al piccolo schermo.

Per quanto riguarda Alex, Duran ha spiegato al marito di avere sofferto molto per questa situazione. Per questo motivo ha chiesto al suo uomo di tornare a rispettarla altrimenti avrebbe preso una decisione drastica.

Il commento della cantante lirica

Terminata la 16^ puntata, Katia Ricciarelli ha avuto una chiacchierata confidenziale con Alex Belli. La diretta interessata si è sentita in dovere di criticare l’attore per l’atteggiamento avuto nei confronti della moglie Delia e verso Soleil: “Devi modificare i tuoi atteggiamenti”. A detta della cantante lirica non ha alcun senso che il 38enne continui sempre a parlare del suo percorso all’interno del GFVip. Per Ricciarelli, sia Delia che Soleil sono uscite distrutte nel confronto-scontro.

Sulla base di quanto dichiarato, la 75enne ha fatto notare al coinquilino che durante la 16ª puntata del Reality Show Sorge aveva tutta la casa contro, tranne lei, Giucas Casella e Manila Nazzaro.

Come un fiume in piena, Katia ha sostenuto che Belli sia un giocherellone ma quando il suo atteggiamento ferisce la sensibilità di altre persone non si tratta più di un gioco ad armi pari: “Scendi dal tuo piedistallo e prenditi le tue responsabilità”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per mettere un freno a questo rapporto che potrebbe diventare “tossico”, Katia ha suggerito al coinquilino di non condividere più lo stesso letto con Soleil Sorge.

Il consiglio a Sorge

Dopo essersi confrontata con Alex Belli, Katia Ricciarelli ha dispensato consigli anche a Soleil Sorge. La diretta interessata ha invitato la coinquilina a distaccarsi dall’attore per il suo bene.

Secondo la soprano, la 27enne dovrebbe cominciare a non dormire più nello stesso letto di Alex. A tale proposito la diretta interessata ha sostenuto di avere visto lo sguardo con cui Belli ha guardato Soleil: “Ti dava delle occhiate da innamorato”. Per questo motivo la 75enne ha pensato che da parte di Alex ci sia qualcosa di profondo nei confronti di Sorge. Sulla base di quanto dichiarato, Ricciarelli ha dato un consiglio a Soleil: “Pensa a te e mettiti in primo piano senza di lui”.