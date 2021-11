Gli spoiler della famosa soap opera turca Love is in the Air sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 novembre su Canale 5, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) sarà desideroso di dichiarare il suo amore a Eda Yildiz (Hande Erçel) e farle la proposta di matrimonio. Nel frattempo tutti saranno in ansia per la fuga di Deniz: Eda e Serkan faranno di tutto pur di trovarlo, ma anche Ayfer, Seyfi e Aydan si impegneranno molto nella ricerca dell'uomo. Piril, intanto, verrà coinvolta in un incidente, ma fortunatamente non ci saranno gravi conseguenze.

Selin, invece, deciderà di lasciare Istanbul per sempre insieme al suo bambino e deciderà di non parlare a Serkan della gravidanza.

Anticipazioni Love is in the Air: Ayfer, Seyfi e Aydan ritrovano Deniz

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Eda e Serkan non riusciranno a mettersi in contatto con Deniz in nessun modo, così andranno subito a cercarlo e chiederanno aiuto a Erdem. Nel frattempo Aydan scoprirà della fuga di Deniz e chiederà una mano all'amica Ayfer, ma Bolat cercherà in tutti i modi di tranquillizzare le due donne e dirà di avere tutto sotto controllo. Eda e Serkan faranno di tutto pur di ritrovare Deniz, ma resteranno bloccati all'interno di un garage, per colpa di Erdem.

Ayfer, Seyfi e Aydan, intanto, vorranno contribuire alla ricerca di Deniz. In realtà, le tre non ci metteranno molto ad incontrarlo e lo ritroveranno nascosto in caffetteria.

Piril fa un incidente

Kemal, socio di Ates, si ritroverà a lavorare con Eda e Serkan. Quest'ultimo non si fiderà affatto dell'uomo, poiché comincerà ad avere dei sospetti riguardo a delle strane coincidenze.

Al contrario di Bolat, Eda penserà che Kemal sia in buona fede, ma soprattutto si sentirà in debito con lui, per averle salvato la vita. Frattanto Piril verrà coinvolta in un incidente, ma fortunatamente non ci saranno gravi conseguenze: poco dopo la donna sarà raggiunta in ospedale da Engin. Serkan, invece, sarà desideroso di fare la proposta di matrimonio a Eda, durante la festa dell'Art Life, ma all'improvviso l'imprenditore scoprirà che la sua amata è accompagnata da Kemal.

Selin non vuole dire a Serkan di essere incinta

Successivamente Melo scoprirà che Selin è incinta e annuncerà subito la novità alla sua amica Eda, prima della festa in azienda. Sarà così che Yildiz andrà subito dalla sua rivale, per avere un confronto ed accertarsi della verità: la donna ammetterà immediatamente di aspettare un bambino, poi dirà che il padre è Serkan. Inoltre, Selin annuncerà di volersene andare da Istanbul, ancor prima di svelare a Serkan di essere incinta.