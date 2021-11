A distanza di due mesi dall'inizio del GFVip sono stati svelati alcuni presunti cachet dei "vipponi". Secondo le indiscrezioni rilanciate da diversi media specializzati in Gossip, Manuel Bortuzzo riceverebbe un compenso altissimo per partecipare al Reality Show di Canale 5. A quanto pare, il 22enne prenderebbe 715€ al giorno.

Le indiscrezioni sul cachet di Bortuzzo

Come spesso accade, i telespettatori si domandano quale sia il compenso dei concorrenti di un reality show. In queste ore, sul web è comparsa un rumor relativo al compenso ricevuto da Manuel Bortuzzo.

Il 22enne di Treviso sembrerebbe avere firmato un contratto importante: 715 euro al giorno per vivere nella casa del GFVip. Per una diretta invece, il nuotatore prenderebbe 2.500 euro. Dunque, la cifra a settimana di Bortuzzo dovrebbe aggirarsi intorno a 5.000 euro a settimana. Ma non è finita qui, in due mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia, Manuel avrebbe già incassato 40.000 euro.

In caso di arrivo sul podio, Bortuzzo potrebbe ricevere tra i 75mila euro e i 25mila euro. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto non sono stati resi noti i guadagni ufficiali dalla produzione del reality show.

Sophie Codegoni guadagnerebbe la stessa cifra di Bortuzzo

Da qualche settimana sul web è comparso anche il presunto cachet di Sophie Codegoni.

A quanto pare l'ex tronista di Uomini e Donne riceverebbe per partecipare al GFVip 6 la stessa identica cifra di Manuel Bortuzzo.

Mentre per il nuotatore di Treviso non ci sarebbe alcuna conferma, alcune talpe vicine che sarebbero vicine alla produzione del programma avrebbero confermato il guadagno della 19enne milanese. Dunque, facendo la somma dei guadagni: Sophie avrebbe intascato 715 euro al giorno, moltiplicati ai 2.500 euro ricevuti per le dirette del reality show.

In due mesi di Grande Fratello Vip, la ragazza avrebbe percepito circa 40.000 euro. Anche in questo caso- nonostante la conferma di alcune talpine ignote - si tratta solo di supposizioni.

Il percorso di Manuel e Sophie

Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni sono due grandi protagonisti del GFVip. Lo sportivo si sta facendo apprezzare per la sua eduzione, forza e tenacia, ma anche per le sue fragilità.

Inoltre, il diretto interessato è stato protagonista di un tira e molla con Lucrezia Selassiè.

Per quanto riguarda la 19enne milanese, Sophie è finita al centro delle dinamiche grazie a Gianmaria Antinolfi. Il 36enne campano ha deciso di corteggiare la coinquilina, ma quest'ultima lo ha sempre rifiutato. Inoltre, la ragazza è stata al centro delle dinamiche per delle discussioni avute con Soleil Sorge: le due coinquiline hanno un rapporto civile nella casa, ma entrambe non si sopportano più di tanto.