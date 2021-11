Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua cavalcata con il doppio appuntamento in prime time. Venerdì 5 novembre, alle ore 21.40 circa, è in programma la sedicesima puntata del reality show Mediaset, condotto da Alfonso Signorini. Ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal cast. Questa settimana a rischiare di dover abbandonare la Casa, vi è anche Soleil Sorge, da molti considerata la vera stratega di questa sesta edizione, in grado di creare dinamiche interessanti all'interno della casa di Cinecittà.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 5 novembre: ecco chi rischia l'eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 prevista per venerdì 5 novembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il nuovo verdetto del pubblico legato alla nomination di questa settimana.

Quattro i concorrenti che rischiano di essere eliminati dalla casa più spiata d'Italia e, questa volta, uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando così alla possibilità di vincere il premio finale.

I concorrenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che rischiano l'eliminazione dalla casa di Cinecittà sono: Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo e Nicola Pisu.

Soleil e Gianmaria tra i candidati all'eliminazione dal GF Vip

Il pubblico da casa, in questi giorni, dovrà decidere chi salvare: il meno votato, di conseguenza, sarà il prossimo eliminato di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip che continua a viaggiare su una media di 3 milioni di spettatori a settimana.

Chi sarà il prossimo concorrente a dover abbandonare la casa di Cinecittà? Possibile che Soleil Sorge venga "punita" dagli spettatori dopo gli scivoloni di queste ultime settimane?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se l'ex protagonista di Uomini e donne riuscirà a salvarsi da questa tornata eliminatoria, nel corso della prossima puntata serale del GF Vip di venerdì 5 novembre, non mancheranno le nuove sorprese per i concorrenti in gara.

Alex Belli potrebbe confrontarsi con sua moglie al GF Vip

Tra i colpi di scena di questa puntata, potrebbe esserci un incontro tra Alex Belli e sua moglie Delia Duran, dopo che la donna in questi giorni si è lamentata del comportamento di suo marito all'interno della casa di Cinecittà.

Il motivo? Alex si è lasciato andare un po' troppo nei confronti di Soleil Sorge, con la quale si è creata una chimica che non ha reso tranquilla sua moglie.

Per questo motivo, Delia, con una lettera social ha ammesso di essere ferita e delusa dal comportamento di Alex Belli, pertanto non si esclude che venerdì sera possa varcare la soglia della porta rossa per avere un confronto in diretta con lui.