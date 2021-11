La lunga attesa sta finalmente per terminare: giovedì 11 novembre, in prima visione assoluta in America, andrà in onda il secondo crossover stagionale tra Grey's Anatomy e Station 19. I due episodi previsti, che daranno vita ad uno speciale di circa due ore, porteranno in scena la tragica morte di uno dei protagonisti. La notizia, già trapelata in occasione del rilascio del primo trailer, è stata confermata nelle scorse ore dalla diffusione del promo esteso. Quest'ultimo chiarisce, oltre ogni ragionevole dubbio, che al Grey Sloan Memorial giungerà un'ambulanza con a bordo una vittima.

Station 19 e Grey's Anatomy crossover, anticipazioni: l'incerto destino di Ben Warren

Lo speciale crossover tra le due serie tv prodotte da Shonda Rhimes si aprirà con il quinto episodio della nuova stagione di Station 19. La puntata, intitolata "Things We Lost in the Fire", mostrerà una Seattle totalmente sconvolta da una serie di esplosioni dall'origine sconosciuta. Una di queste, presumibilmente la seconda, cambierà per sempre la vita all'interno della Caserma 19. Sebbene a più riprese sia stato chiarito che sarà proprio uno dei personaggi dello spin-off ad andare incontro ad un tragico destino, l'identità della vittima non risulta ancora nota. Ciò che appare evidente è invece che Miranda Bailey, visibilmente preoccupata, cercherà di mettersi in contatto con Ben Warren.

Dell'uomo, tuttavia, non rimarrà traccia.

Jay Hayden rende omaggio a Jason Winston George: 'È stato un onore lavorare con lui'

E se il promo del crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 sembrerebbe scongiurare un tragico destino per Andy Herrera e Travis Montgomery, ormai mostrati al riparo tra le corsie del Grey Sloan Memorial, è stato un post di Jay Hayden a gettare nello sconforto i più affezionati fan di Ben Warren.

L'attore, tra le pagine dei suoi profili social, ha infatti condiviso il trailer della nuova puntata apponendo una descrizione che sembrerebbe spianare la strada all'uscita di scena di Jason Winston George. Queste le parole dell'interprete di Travis Montgomery: "È stato un onore lavorare con Jason Winston George. Un professionista, un bravo attore e un uomo ancora migliore.

Per favore non perdetevi, questo giovedì, lo speciale evento crossover tra Station 19 e Grey's Anatomy. E' davvero speciale per noi. Spero che per voi sarà lo stesso".

Anticipazioni Grey's Anatomy 18x05: il ritorno di Tom Koracick

Se le criptiche e controverse dichiarazioni di Jay Hayden si riveleranno un vero e proprio spoiler sulla morte di Ben Warren non risulta ancora chiaro. Nonostante ciò, la trama del quinto episodio di Grey's Anatomy 18, seconda e ultima parte del crossover, svela che i medici del Grey Sloan Memorial assisteranno le vittime delle esplosioni. Il tutto, mentre Meredith Grey e Amelia Shepherd si recheranno in Minnesota per continuare la loro collaborazione con David Hamilton.

Il soggiorno delle due donne, inoltre, si rivelerà più interessante del previsto quando farà la sua comparsa Tom Koracick. Il neurochirurgo, dopo la partenza per Boston avvenuta nel corso della diciassettesima stagione, tornerà a collaborare attivamente con le colleghe.Queste, dunque, le anticipazioni sul nuovo crossover tra Grey's Anatomy e Station 19 che andrà in onda sulla ABC giovedì 11 novembre. Una settimana dopo, il 18 novembre, sarà invece la volta del sesto episodio del medical drama di cui è già disponile la trama.