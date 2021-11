Ainett Stephens non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. Tuttavia, la modella venezuelana ha deciso di commentare le ultime dinamiche avvenute all'interno della casa più spiata d'Italia. In merito alla discussione avuta tra Alex Belli e Aldo Montano, la diretta interessata ha spezzato una lancia a favore del campione olimpico anche se ha sostenuto che la violenza non deve essere mai giustificata.

Il motivo del litigio

All'interno della casa del Grande Fratello Vip si è abbattuta una tempesta. In occasione della festa di Halloween, Alex Belli si è lasciato andare ad alcuni giudizi negativi su Aldo Montano.

Il confessionale dell'attore è stato trasmesso nella puntata di lunedì 1° novembre. In diretta, Montano ha reagito con sportività ma nel post-puntata si è scagliato contro il coinquilino.

Il giorno seguente la diretta, tra Belli e Montano c'è stato uno scontro piuttosto duro. Lo stesso Aldo in preda all'ira, ha cercato lo scontro fisico con l'attore tanto da strattonarlo.

Il commento dell'ex gieffina Stephens

Ainett Stephens ha avuto modo di vivere sotto lo stesso tetto con il duo Belli-Montano. La modella si è sentita in dovere di difendere lo schermidore: "Aldo è stato provocato da Alex". Sulla base di quanto dichiarato, l'ex gieffina ha fatto sapere che il 42enne di Livorno è una persona speciale e si sta facendo conoscere e apprezzare da tutti sia all'interno del Grande Fratello Vip che all'esterno.

Stephens non ha dubbi: "Alex è uno che te le tira fuori". Nonostante Ainett abbia spezzato una lancia a favore di Montano, si è sentita in dovere di condannare anche il suo atteggiamento. Per l'ex "vippona" la violenza è un atto che non deve mai essere sostenuto in alcun modo, soprattutto in un Reality Show come quello di Canale 5.

Ainett sul bacio Belli-Sorge

Durante la festa di Halloween, Alex Belli ha nuovamente baciato Soleil Sorge scatenando la reazione della moglie Delia Duran. Secondo Ainett, l'attore sta cercando di sdrammatizzare baci e strusciamenti sotto le lenzuola. La modella ha riferito di avere avuto il piacere di conoscere la moglie di Belli: "Se ci fosse stata lei al posto di Alex sarebbe stata giudicata".

Sulla base di quanto dichiarato, Ainett ha sparato a zero sul bacio Belli-Sorge: "Squallido". La modella si è domandata se l'attore sia realmente innamorato della moglie. Inoltre, Stephens ha fatto presente che mentre Alex dice di avere un rapporto aperto con la consorte, quest'ultima lo ha sconfessato con la lettera scritta e letta nella 15^ puntata del Grande Fratello Vip. Infine, l'ex gieffina ha chiesto di non fare passare per "amicizia" il feeling tra Alex e Soleil.