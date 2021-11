Venerdì 19 novembre nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5. Le anticipazioni sul reality show rivelano che, in prime time dalle 21:30 circa, andrà in onda una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini. Al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto il verdetto del televoto di questa settimana che vede a rischio anche l'ex tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 19 novembre: ci sarà un nuovo eliminato

Nel dettaglio, come di consueto nella puntata del venerdì sera del GF Vip, sarà prevista una nuova eliminazione definitiva dal cast del reality show.

I tre concorrenti che questa settimana rischiano di essere fatti fuori sono: Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi.

Il pubblico da casa dovrà decidere le sorti dei tre vipponi a rischio e, una di quelle che rischia maggiormente, potrebbe essere Sophie Codegoni.

Il motivo? In queste settimane di permanenza al GF Vip, Sophie non ha intrecciato un buon rapporto di amicizia con Soleil Sorge, considerata una delle concorrenti più forti di questa sesta edizione dal punto di vista social.

Sophie Codegoni rischia l'eliminazione dal GF Vip del 19 novembre

Ecco perché i fan di Sorge potrebbero "coalizzarsi" per far sì che Sophie sia eliminata da questa nuova puntata del GF Vip e in tal modo "sbarazzarsi" di una nemica della loro beniamina Soleil.

Occhi puntati anche sul conduttore Signorini. Dopo le polemiche di queste ore legate alla frase del conduttore sull'aborto, non si esclude che venerdì 19 novembre, Signorini possa far chiarezza e tornare a parlare di questo episodio che ha acceso gli animi degli spettatori social.

Intanto, in casa Mediaset hanno annunciato ufficialmente la notizia del prolungamento di questo Grande Fratello Vip 6.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il reality show condotto da Signorini non chiuderà più i battenti il prossimo dicembre, così come si pensava in un primo momento, ma andrà avanti fino al 2022.

Prosegue il Grande Fratello Vip: la scelta Mediaset sulla sesta edizione

La messa in onda della finalissima di questa sesta edizione, per il momento, è fissata per il 14 marzo, giorno in cui si spegneranno i riflettori sul programma.

Una scelta che se da un lato rende felici i fan del reality show, dall'altro lato potrebbe "turbare" i protagonisti del GF Vip. Al momento, infatti, i concorrenti che sono reclusi nella casa di Cinecittà non sanno ancora nulla di questo prolungamento.

Spetterà ad Alfonso Signorini, in una delle prossime puntate serali del reality show, annunciare loro la decisione presa da Mediaset sul prolungamento e scoprire così quali saranno le loro reazioni.