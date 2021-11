Un Posto al sole prosegue con nuove puntate e le anticipazioni dall'8 al 12 novembre promettono una settimana ricca di colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Al centro dell'attenzione ci sarà la grave crisi che colpirà il matrimonio tra Marina e Fabrizio, ma ci sarà spazio anche per il ritorno a casa di Susanna e le indagini per catturare il suo aggressore si concentreranno su Mattia che arriverà a fare del male anche a Diego. Non mancheranno i momenti più leggeri, con l'arrivo di Espedito che darà del filo da torcere a Guido e alla sua famiglia, mentre Irene sarà gelosa nei confronti di Elisabetta e non apprezzerà i comportamenti di Filippo.

Marina combattuta tra Roberto e Fabrizio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'8 al 12 novembre annunciano che Marina e Fabrizio, dopo il duro scontro avuto a causa della foto ricevuta dall'imprenditore, saranno profondamente in crisi. Per la signora Giordano sarà difficile digerire l'ennesimo affronto di suo marito, che in preda alla rabbia è arrivato persino alle mani, mentre Fabrizio, pentito per la sua irruenza, rifletterà su quanto accaduto. Marina si confiderà con Roberto e Ferri non si lascerà scappare l'occasione per farsi avanti con la donna, che sarà sempre più combattuta tra il cedere alle avance del suo socio o aiutare suo marito a uscire dal tunnel dell'alcolismo. A complicare le cose arriverà a Napoli Lara e Roberto cercherà di capire il vero motivo di questo ritorno, mentre Fabrizio darà a Marina un reale segnale di cambiamento.

Diego prossima vittima di Mattia: anticipazioni Un Posto al sole

La settimana di Un Posto al sole dall'8 al 12 novembre vedrà al centro elle scene ancora una volta Mattia che si scontrerà con Crovi e dalla loro discussione emergerà qualche ombra sul passato del giovane medico. Il rider, intanto, sarà sempre più in preda alla rabbia e Diego inizierà a sospettare di lui, mentre Niko cercherà di capire se ad aggredire Susanna possa essere stato davvero il ragazzo.

Mattia sfogherà la sua frustrazione su Diego, arrivando ad aggredirlo e poi farà perdere le sue tracce, rivelandosi sempre più pericoloso.

Espedito darà filo da torcere a Guido: anticipazioni dall'8 al 12 novembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dall'8 al 12 novembre rivelano che ci sarà spazio anche per i momenti di leggerezza con l'arrivo di Espedito.

Il padre di Speranza si mostrerà peggio di quando Guido lo immaginasse e racconterà alla nipote e a suo marito di aver salvato sua figlia da un maniaco. Quando Del Bue scoprirà che il "maniaco" era Manuel che aveva solo salutato Speranza, capirà che avere a che fare con Espedito sarà più difficile di quanto credesse, perché l'uomo chiederà al vigile di proteggere la sua "bambina" dai corteggiatori. A casa Sartori, invece, finalmente regnerà la serenità e l'arrivo di Elisabetta porterà la famiglia a essere di nuovo unita e felice. Filippo, tuttavia, non riuscirà a occuparsi di tutte le faccende e chiederà ai suoi amici di Palazzo Palladini di tenere occupata Irene, ma la bambina non apprezzerà affatto l'iniziativa di suo padre.