Che cosa succede tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto? Dopo le voci di una presunta crisi, l'ex tronista di Uomini e donne ha smentito i rumors sulla sua situazione sentimentale. A distanza di poche ore, è intervenuta sulla questione anche la 21enne. Nel dettaglio, l'ex corteggiatrice ha parlato di fake news.

I rumors sulla coppia

Tutto era partito da una segnalazione di Amedeo Venza. Il blogger pugliese aveva riferito tra le stories di Instagram che una neo coppia uscita dal dating show di Maria De Filippi era in crisi. Stando alle fonti contattate da Venza, la coppia formata da Matteo Fioravanti e Noemi Baratto era sul punto della rottura.

Infine, il blogger aveva spiegato che alla base di tutto c'erano delle forti incomprensioni tra i due fidanzati.

L'ex corteggiatrice smentisce

Dopo giorni di silenzio, Noemi Baratto ha deciso di mettere fine ai pettegolezzi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, su Instagram, ha ammesso di soffrire per i rumors sulla sua situazione sentimentale. Tuttavia, la diretta interessata ha bollato il tutto come una "fake news". Successivamente, la 21enne ha spiegato perché sui social non posta scatti e messaggi con il suo compagno Matteo Fioravanti: "Questione di privacy". Baratto ha lasciato intendere che non pubblicare sui propri account social dediche per il proprio partner, non è affatto indice di rottura o crisi.

La diretta interessata ha precisato che i momenti no accadono in tutte le coppie, ma l'intenzione è quella di trovare sempre un punto d'incontro.

Infine, Noemi Baratto ha ringraziato tutti i fan che hanno speso delle parole di stima nei suoi confronti e si sono preoccupati per le sorti della coppia. A tutti coloro che, invece, hanno lanciato giudizi negativi sulla personalità dell'ex corteggiatrice, la 21enne ha chiosato: "Ci resto male e non poco".

Le parole dell'ex tronista

L'intervento di Noemi Baratto è seguito alle parole dell'ex tronista. Matteo Fioravanti, su Instagram, aveva smentito la crisi di coppia. Il diretto interessato aveva fatto sapere che tra lui e la sua fidanzata ci sono stati degli altri e bassi da quando sono usciti da Uomini e Donne, ma è normale.

Con fermezza, l'ex volto del dating show aveva chiosato: "Io e Noemi non ci siamo lasciati".

Fioravanti aveva precisato di avere fatto chiarezza sulla vicenda solamente per rassicurare i fan della coppia. Infine, il giovane aveva fatto sapere che la maggior parte delle volte i litigi avvengono per i numerosi impegni di lavoro e di studio di entrambi. Come fatto dalla compagna Noemi, anche Matteo aveva espresso delle parole di stima verso tutti coloro che si sono preoccupati della loro attuale situazione sentimentale.