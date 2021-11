Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 2 dicembre raccontano che Agnese farà fatica a mantenere ancora i segreti famigliari con i propri figli. Per Flora, invece, sarà una pagina importante del suo percorso professionale, mentre vi sarà una standing ovation per la nuova collezione dell'atelier. Un bacio, infine, starà per scoccare tra Tina e Vittorio se non fosse che qualcosa lo interromperà d'improvviso, nel frattempo il commendatore Umberto cercherà rifugio tra le braccia della contessa Adelaide.

Salvatore crederà che trascorrere il Natale in compagnia del padre sia una buona idea

Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio di giovedì 2 dicembre riportano che Salvatore sarà convinto che trascorrere, in compagnia della sua famiglia, le feste natalizie in Germania da Giuseppe sia una buona idea.

Il giovane Amato, però, sarà ancora ignaro di cosa si celi davvero dietro alla partenza di Giuseppe nella nazione bavarese, mentre Agnese faticherà sempre di più a omettere tali verità legate al padre sia a Salvatore che a Tina.

Standing ovation per la nuova collezione di Flora

Le trame della fiction daily italiana per la puntata di giovedì 2 dicembre anticipano che sarà una giornata professionalmente importante per Flora Ravasi, in quanto la nuova stilista del Paradiso dovrà confrontarsi col giudizio del pubblico.

Le Veneri saranno le protagoniste delle sfilate, indossando gli abiti ideati dalla figlia di Achille. Tra le splendide performance delle commesse dell'atelier e il talento della stilista, la presentazione della nuova collezione sarà un successo strabordante, condito da una standing ovation conclusiva.

Vittorio e Tina staranno per baciarsi ma si fermeranno poco prima

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per l'episodio n° 59 della sesta stagione svelano che tra Tina e Vittorio starà per scoccare un bacio, ma poco prima che le labbra dei due si sfiorino accadrà un evento improvviso che li tratterrà.

La contessa Adelaide, intanto, continuerà imperterrita a dubitare di Flora, come d'altronde ha sempre fatto dal momento in cui ha conosciuto la figlia di Ravasi.

Il commendatore Umberto, al contempo, sarà pervaso da mille dubbi su come comportarsi in merito al bacio scambiato proprio con la giovane stilista.

Il padre di Marta, infine, deciderà di soffocare i suoi sentimenti nei riguardi di Flora Ravasi cercando rifugio tra le braccia della sua amante nonché cognata Adelaide.