In Beautiful tra qualche settimana, Liam finirà a letto con l'ex moglie Steffy. Hope verrà quindi tradita a causa di un malinteso, visto che Liam sarà convinto di aver visto un bacio tra lei e Thomas. Le cose non staranno proprio così e, quando Liam verrà a sapere che Hope non l'ha tradito con il fratello di Steffy, si sentirà in colpa e vorrà svelare tutto alla moglie.

Anticipazioni Beautiful: Liam trascorre una notte d'amore con Steffy

I telespettatori italiani di Beautiful tra qualche settimana, vedranno Thomas alle prese con delle allucinazioni.

Il ragazzo, a causa di un problema alla corteccia cerebrale, comincerà a comportarsi in modo strano, tanto che crederà che un manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita. Nel corso dei prossimi episodi, Liam vedrà proprio Thomas baciare il manichino, ma non si accorgerà che sia il fantoccio di Hope. Pertanto, Liam crederà che la moglie lo stia tradendo con Thomas e, sconvolto, si rifugerà a casa di Steffy per trovare consolazione. Qui verrà più del dovuto e i due finiranno a letto insieme. Steffy e Liam, dopo la notte d'amore trascorsa insieme, si risveglieranno il mattino dopo, decidendo di mantenere il segreto su quanto accaduto.

Liam si sente in colpa per aver tradito Hope

In Beautiful, ben presto Liam scoprirà che Thomas stava baciando il manichino e che quindi Hope non lo avrà mai tradito.

Un grande malinteso che porterà il figlio di Bill a sentirsi in colpa per essere finito a letto con Steffy. Anche quest'ultima, venuta a sapere la verità, consiglierà a Liam di continuare a mantenere il segreto, onde evitare di distruggere il matrimonio con Hope. Anche Steffy d'altronde, avrà tutto l'interesse a mantenere il silenzio sul tradimento, per non perdere Finn.

Tra il dottore e Steffy infatti, starà nascendo qualcosa di importante e la giovane non vorrà rovinare tutto.

Liam confesserà a Hope di averla tradita con Steffy?

Con il passare delle puntate, Liam sarà sempre più insofferente e vorrà raccontare la verità a Hope. Dopo molte insistenze, riuscirà a convincere anche Steffy a fare altrettanto con Finn.

Come reagirà Hope alla notizia? Dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che è già andato in onda negli Usa a inizio 2021, si viene a sapere che Hope non la prenderà affatto bene. Nonostante le lacrime di Liam, Hope non vorrà sentire giustificazioni, nemmeno quando il consorte gli spiegherà di aver frainteso il bacio che Thomas avrà dato al manichino. Da quanto si apprende, Hope dopo aver scoperto il tradimento di Liam, troverà conforto tra le braccia di Thomas. Sarà la fine del matrimonio tra Liam e Hope? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful per scoprirlo.