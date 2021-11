Domenica 14 novembre alle ore 14 su Canale 5 andrà in onda la nona puntata di Amici 21, condotta da Maria De Filippi. Anche questa settimana gli allievi, protagonisti del talent show Mediaset, saranno chiamati a nuove sfide da affrontare, ma non mancheranno neppure i momenti di confronto e dibattito in studio. Occhi puntati sulla coppia Mattia-Carola che finirà nelle grinfie dei prof Celentano-Todaro, mentre Lda riuscirà a prendersi una bella rivincita dopo le "batoste" delle scorse settimane.

Todaro e Celentano contro Carola e Mattia: anticipazioni Amici 21 nona puntata

Nel dettaglio le anticipazioni della nona puntata di Amici 21, prevista per domenica 14 novembre su Canale 5, rivelano che c'è stato un nuovo passo a due eseguito dalla coppia Mattia-Carola.

Per loro, però, non sono mancate le critiche da parte dei professori Todaro-Celentano, che sono stati protagonisti di una nuova discussione in studio.

In particolar modo la prof Celentano ha sbottato contro Mattia per il fatto che indossasse troppe collane durante l'esecuzione della coreografia.

Todaro, invece, ha bacchettato la giovane ballerina Carola, sottolineando il fatto che in quella coreografia c'era un solo passo di latino e lei lo avrebbe sbagliato.

Gli spoiler della nuova puntata di Amici 21, che sarà in onda domenica pomeriggio dalle 14 in punto su Canale 5, rivelano che Lda ha affrontato la nuova sfida richiesta dalla prof Pettinelli.

Lda si piazza primo in classifica: anticipazioni Amici 21

Anche questa volta, però, il giovane Luca D'Alessio è riuscito ad avere la meglio e quindi si è imposto sul suo avversario, conquistando l'accesso alla prossima puntata del talent show e la permanenza all'interno della scuola di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente i cantanti hanno affrontato una nuova sfida cover e questa volta sono stati giudicati da J-Ax, che ha stilato la classifica.

Le anticipazioni della nona puntata di Amici 21 rivelano che Lda è riuscito a imporsi sui suoi compagni di avventura e questa settimana ha conquistato il primo posto della classifica, lasciandosi alle spalle le batoste delle scorse settimane.

Secondo posto in classifica per Albe, seguito in terza posizione dalla new entry Sissi.

Ospite in studio Aka7even: spoiler Amici 21

Per quanto riguarda, invece, la prova Tim di questa nona puntata di Amici 21, ad avere la meglio è stato il cantante Luigi che si è esibito dal vivo con il suo inedito dal titolo "Muro".

Tra gli ospiti presenti va segnalata la presenza di Aka7even, il cantante rivelazione della scorsa edizione del talent show Mediaset assieme a Sangiovanni.