Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta gli amori, i dolori e le passioni di due famiglie dell'alta moda californiana, gli Spencer e i Forrester. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 22 al 27 novembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle rimostranze di Liam nei confronti della relazione fra Steffy e Finn, sulle preoccupazioni di Hope per la gelosia che il marito prova nei confronti dell'ex moglie, sulla dichiarazione d'amore di Steffy per Finn e sul triangolo amoroso formato da Zende, Zoe e l'avvocato Carter.

Steffy bacia Finn

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam andrà a trovare Steffy, esprimendole le perplessità e la diffidenza che prova nei confronti di Finn. Sconvolto al pensiero che nessuno la pensi come lui, Spencer rientrerà a casa raccontando a Hope tutti i suoi dubbi. A quel punto, la moglie lo inviterà a chiedersi se le sue preoccupazioni siano dovute soltanto ad un senso di protezione verso la madre di sua figlia o se sono figli di una gelosia che lui non riesce a controllare. Nel frattempo, Finn mostrerà di avere molte premure verso la piccola Kelly, suscitando l'ammirazione di Steffy. Affascinata dai modi di fare del medico, la figlia di Ridge lo bacerà appassionatamente.

Finn si mostrerà molto felice di aver incontrato Steffy, pur essendo rammaricato per l'atteggiamento alquanto ostile di Liam nei suoi confronti. La donna non sembrerà essere molto turbata dall'atteggiamento fastidioso del suo ex e ribadirà, di fronte al fratello Thomas, di voler stare insieme a Finn e che Liam dovrà accettarlo in una maniera o nell'altra.

Zende corteggia Zoe

Hope consiglierà a Liam di rivedere il suo atteggiamento, chiedendogli di permettere a Steffy di rifarsi una vita. In più, Hope chiederà al marito di concentrarsi solamente sulla loro famiglia senza farsi distrarre dalla frequentazioni della sua ex moglie. Dopo aver flirtato apertamente con Zende, Zoe metterà in dubbio i suoi sentimenti nei confronti di Carter, rifiutando di trasferirsi immediatamente da lui.

La sua indecisione spingerà Zende a corteggiarla ancora con più enfasi. Steffy rivelerà a Finn di essere innamorata di lui, scoprendo con gioia di essere ricambiata dal medico. Nel corso delle loro dichiarazioni d'amore, sopraggiungerà Liam per scusarsi con loro. Il figlio di Bill, infatti, rifletterà molto sul suo comportamento per poi riferire ai diretti interessati di essere disposto ad accettare la loro relazione amorosa.