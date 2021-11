Continuano le anticipazioni sulla soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Nelle puntate dal 6 al 10 dicembre Agnese non starà bene: a causa di un malore improvviso, la signora Amato perderà i sensi e Vittorio e Tina la trovano svenuta a terra.

Anticipazioni tv Il Paradiso delle Signore sino al 10/12

Nello specifico, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la prossima settimana prevedono una serie di novità per gli appassionati della soap più vista in Italia, ricca di colpi di scena pronti a tenere il pubblico con il fiato sospeso: Flora è diventata stilista del Paradiso, un riconoscimento di grande valore che non passa inosservato.

Allo stesso tempo, la ragazza è ancora molto colpita per quanto è accaduto al padre Achille e continua a indagare in proposito. La sua preoccupazione, tuttavia, viene subito colta da Adelaide e Umberto, consci che la ragazza si sta sempre più avvicinando alla verità.

Intanto, Armando decide di fare un passo particolare: incontrare Salvatore e provare a parlargli. Ferraris, tuttavia, non riesce a dire al giovane Amato l'intera verità.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Adelaide mette a punto un tranello nei confronti di Flora

Tornando al caso Ravasi, le anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore suggeriscono che Adelaide tenderà un tranello nei confronti della giovane Gentile, poiché sospetta che la ragazza abbia qualcosa in mente.

Una strategia che all'inizio sembrerà funzionare.

Nel frattempo al Paradiso c'è tanto lavoro da fare a causa del prossimo numero della rivista. Per tale ragione Vittorio convoca Stefania e le chiede di affiancare Marco nel lavoro: da tempo la ragazza non vede di buon occhio il giovane di Sant'Erasmo e tra i due nascerà una collaborazione pregna di tensioni.

Agnese, intanto, si vede con Armando e non è per niente felice del comportamento avuto dal Ferraris: la signora Amato non ha gradito il gesto del magazziniere e l'ultima cosa che avrebbe dovuto fare era raccontare al figlio della loro relazione.

Arriva il periodo Natalizio

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che ci sarà un momento di grande paura all'interno del Paradiso: Agnese pagherà le conseguenze di una pericolosa distrazione.

La signora Amato, infatti, sarà richiamata da Vittorio poiché il ferro da stiro avrebbe potuto causare un grave incendio. Fortunatamente, il pericolo è stato scampato, ma Vittorio dirà ad Agnese di prendersi un periodo di riposo.

Adelaide, nel frattempo, continua con il suo piano per far uscire Flora allo scoperto; la giovane Gentile non si tira indietro: per poter scoprire la verità su suo padre deve necessariamente indagare anche sul passato dei Guarnieri; per tale ragione, accetta la sfida e il compromesso della contessa.

Al Paradiso si avvicina il periodo natalizio e c'è tanta curiosità sui nuovi biglietti dei desideri sull'albero. In particolare, Dora si chiede cosa avrà scritto Nino nel suo.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore 10 dicembre: Agnese ha un malore

Nell'ultimo episodio della settimana, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che la signora Amato non sta molto bene e verrà colpita da un malore. Vittorio e Tina saranno i primi a scoprirlo e vedranno Agnese a terra priva di sensi.

Nel frattempo Flora fa un inaspettato contropiede che deluderà Umberto: Guarnieri non si aspettava che la Gentile fosse capace di sviare sia lui che Adelaide con una mossa del genere.

Stefania, infine, continua a non approvare la relazione tra Gemma e Marco.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore sarà necessario attendere gli episodi in onda dal 6 al 10 dicembre su Rai 1, come di consueto alle ore 15:55.