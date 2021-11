Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmessi sino al 19 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Nello specifico sarà dato spazio alle vicende che coinvolgono Gemma e Stefania. La giovane Zanatta, dopo essere stata assunta come nuova Venere, dimostrerà di non essere affatto cambiata. Ezio chiederà alla ragazza di riferire a sua figlia di un invito a cena al Circolo. Tuttavia Gemma, non desiderando la presenza della sorellastra, non riporterà l'informazione a Stefania.

A questo punto la signorina Colombo sarà all'oscuro riguardo alla serata organizzata dal padre. L'indomani, comprendendo che la figlia di Veronica ha di proposito tralasciato di dirle dell'invito, reagirà piuttosto male. Pur essendo una persona dotata di grande bontà, questa volta non sarà disposta a soprassedere. Pertanto deciderà di parlarne con Ezio e Veronica di quanto ha fatto la sorellastra.

Il Paradiso, episodi al 19 novembre: Gemma rivela la sua cattiveria

Fin dal primo momento, Gemma è apparsa come un personaggio ambiguo, e non dotato di simpatia. La figlia di Veronica è una ragazza snob, arrivista, molto furba e soprattutto manipolatrice. Tuttavia, nella fase in cui voleva essere assunta al grande magazzino, aveva fatto intendere a Stefania di voler fare un passo avanti verso di lei.

Una volta raggiunto il suo obiettivo, Gemma mostrerà nuovamente il suo lato peggiore. Difatti, nel corso degli episodi in onda fino al 19 novembre, la signorina Zanatta, gelosa del rapporto fra Ezio e Stefania, ometterà di riferire alla sorellastra di un invito a cena al Circolo.

Anticipazioni Il Paradiso 15-19/11: Stefania non vuole soprassedere

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore trasmessi sino al 19 novembre svelano che Stefania verrà a conoscenza dell'imbroglio messo in atto da Gemma. La ragazza, dopo aver capito che la sorellastra non gradiva la sua presenza, reagirà piuttosto male.

Delusa dall'ennesimo colpo basso della figlia di Veronica, deciderà di informare suo padre e la compagna di ciò che ha fatto Gemma.

Spoiler fino al 19 novembre de Il Paradiso delle Signore: Ezio e Veronica puniscono Gemma

Ezio e Veronica, nell'apprendere del comportamento di Gemma, rimarranno costernati. I due si confronteranno e decideranno di dare una lezione alla ragazza per farle comprendere che non deve agire in questo modo. Pertanto metteranno Gemma in punizione per ciò che ha fatto contro la sorellastra. Tuttavia, la ragazza, da brava ruffiana, cercherà ben presto di riconquistare la fiducia di Ezio.