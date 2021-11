Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, in onda tutti i giorni su Canale 5.

Le anticipazioni turche riguardanti le puntate della seconda stagione, rivelano che ci sarà anche un piccolo cross-over con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap che vedeva protagonisti Can e Sanem. I due verranno citati nel corso di uno dei prossimi episodi che andranno in onda nel daytime pomeridiano Mediaset e che si preannunciano interessanti per i telespettatori e fan.

Serkan scopre di essere malato: trame turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air rivelano che la prima stagione si chiuderà con una bruttissima notizia.

Serkan scopre di avere un tumore ma preferirà non dire nulla ai suoi cari neppure a Eda, che verrà tenuta all'oscuro di tutto.

Nonostante le nasconda la verità, Serkan deciderà di fare un gioco con Eda e le chiederà di scrivere dei bigliettini con su scritto tutto quello che le piacerebbe fare e che non ha ancora fatto fino a questo momento.

I due, inoltre, si ritroveranno a vivere un altro momento romantico: insieme scriveranno una dedica che affideranno poi ad un bigliettino racchiuso in una bottiglia di vetro che affideranno alle onde del mare.

Eda e Serkan si ritrovano dopo cinque anni

Sta di fatto che, dopo queste situazioni, Eda e Serkan si ritroveranno a prendere due strade completamente differenti: i due si incontreranno di nuovo solo dopo cinque anni e le loro vite sono radicalmente cambiate.

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che Serkan, nella seconda stagione, guarirà dal cancro e avrà modo di rivedere anche la sua ex Eda, la quale non avrà alcuna intenzione di ricucire il rapporto con l'architetto.

Tuttavia, nel momento in cui Serkan rivedrà la sua ex Eda, si renderà conto che il sentimento nei suoi confronti non si è mai sopito e che ancora oggi prova un forte interesse per lei.

La passeggiata tra Eda e Serkan in riva al mare

Motivo per il quale l'architetto deciderà di provare a riconquistarla, consapevole del fatto di aver sbagliato a trascurarla per dedicarsi soprattutto al lavoro.

Così, gli spoiler delle prossime puntate rivelano che in uno dei loro tanti momenti insieme, si ritroveranno a passeggiare insieme su una spiaggia, dove troveranno una bottiglia di vetro con dentro un messaggio.

Eda sarà convinta che si tratti di quella stessa bottiglia che, diversi anni prima, avevano gettato in acqua lei e Serkan.

Eda e Serkan citano Can e Sanem di DayDreamer: anticipazioni Love is in the air

La donna, quindi, si avvicinerà per prenderla e all'interno di quel biglietto sarà contenuta la lettera che nella soap DayDreamer, Sanem aveva scritto per Can.

"Sono stata lontana da te per molto tempo ma non posso dimenticare e lasciare tutto da parte. Come si può cancellare un amore?", scriveva Sanem per il suo amato uomo e queste parole saranno lette anche da Eda e Serkan.

Un vero crossover tra Love is in the air e DayDreamer che, sicuramente, non deluderà i numerosissimi spettatori delle due serie tv.