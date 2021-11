Puntata decisiva quella di Un Posto al sole che andrà in onda venerdì 26 novembre 2021 su Rai 3 in prima visione assoluta alle 20:45 circa e in streaming su RaiPlay, dove è possibile vederla poi in replica. L'attenzione è tutta per Michele e Silvia, che sembrano ormai giunti a un passo dalla fine del loro lungo matrimonio. La seconda possibilità concessa da Saviani alla moglie non è servita a nulla, da quando Giancarlo è tornato dalla dubbiosa Graziani. Chi soffre molto di questa situazione è anche Rossella.

A tal proposito vi anticipiamo che, negli episodi di Upas della prossima settimana, Ross spiazzerà con una richiesta suo padre.

Richiesta che farà crollare Silvia, certa di non poter più recuperare la fiducia della figlia. Marina ha scelto di stare al fianco di Fabrizio, decisa ad aiutarlo nella sua difficile risalita dopo i guai successi al pastifico. Rosato le è riconoscente, avendo anche capito che la gelosia nei confronti di Roberto non farebbe altro che allontanarli ancora di più.

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Adele ha scelto di fare una scelta coraggiosa, certamente utile a tutte le vittime che stanno subendo in silenzio. Forte di questo gesto, la mamma di Susanna prenderà un'altra difficile decisione. Di seguito, le anticipazioni e la trama della nuova puntata.

Un Posto al sole, le anticipazioni della puntata di venerdì 26 novembre su Rai 3

Nell'episodio di Upas in programma per il 26 novembre, Marina si rende conto che quella di stare vicino a Fabrizio è la scelta giusta. Lui è l'uomo che ama e che, nonostante tutto, la rende felice. Rosato, per dimostrarle i suoi sentimenti, le fa una gradita sorpresa.

Maretta tra Roberto e Lara, tornata da poco a Napoli. L'imprenditrice non ha intenzione di essere presa in giro da Ferri per l'ennesima volta e così lo mette alle strette, pretendendo chiarezza nel loro rapporto.

Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di venerdì, Adele si farà finalmente forza e, volendo preservare la sua dignità, trova la forza di ribellarsi a Mauro.

Fari puntati su Silvia e Michele che, dopo quanto successo, giungono a un passo dal lasciarsi in maniera definitiva. Saviani, stanco e deluso da quanto scoperto sulla moglie, non ha alcuna intenzione di investire ancora su un matrimonio che ormai sembra essere giunto al capolinea.

Rossella accuserà il colpo e sprofonderà in una seria crisi emotiva che rischierà di compromettere anche il suo futuro professionale. Accanto a lei ci sarà Riccardo, ma il suo sostegno non basterà a cancellare il tremendo dolore per aver perso ciò che amava di più, la sua famiglia.