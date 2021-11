Nuovi avvincenti colpi di scena terranno l'alta l'attenzione dei telespettatori di Love is in the air durante le puntate previste tra il 22 e il 27 novembre su Canale 5.

Le trame rivelano che Eda Yildiz scoprirà un importante segreto del fidanzato: apprenderà che Serkan Bolat ha una grave malattia.

Anticipazioni Love is in the air puntate 22-27 novembre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate dal 22 al 27 novembre rivelano che Kemal proporrà ad Aydan un invito originale. La madre di Serkan apparirà sconvolta ma comunque intenzionata a proteggere il suo primo amore.

Intanto, l'architetto e Eda continueranno a vivere secondo i propri desideri. Inoltre, la coppia si improvviserà detective, tanto da inoltrarsi in una casa che è stata teatro di un omicidio.

Intanto, i famigliari dei due giovani saranno in ansia visto che non riusciranno a contattarli e per questo non esiteranno a raggiungerli. Qui, tutti quanti scopriranno che la vedova si trova in compagnia dell'amante. Serkan dirà a Erdem di fotografare i due, ma quest'ultimo si scorderà di disabilitare il flash, facendolo finire nei guai.

In seguito, Eda e Serkan si butteranno a capofitto in una nuova avventura quando sceglieranno di prendere parte alle riprese di una pellicola. L'attrice protagonista apparirà desiderosa di conoscere Bolat, tanto da suscitare una cocente invidia da parte di Eda.

Puren vuole fare breccia nel cuore di Serkan

Nelle puntate di Love is in the air trasmesse a fine novembre, Aydan darà a Kemal una seconda chance, tanto da recarsi in un ristorante per celebrare la ritrovata armonia. Ed ecco che Eda e Serkan si ritroveranno per puro caso nello stesso locale, dove verranno raggiunti da Puren, decisa a fare breccia nel cuore di quest'ultimo.

La notte seguente, i protagonisti si ritroveranno nella loro roulotte. Al risveglio, si presenteranno sul set per ultimare le prove del film, dove la giovane Yildiz dimostrerà di non sopportare la vicinanza tra Puren e Bolat.

Erdem, invece, compierà una mossa azzardata quanto acconsentirà alla registrazione di alcune scene all'Art Life: in questo modo scatenerà la rabbia dell'architetto.

Eda capisce che Bolat è affetto da un tumore al cervello

Piril scoprirà di attendere una figlia femmina, mentre Ferit farà dell'ironia sulla futura carriera di attore di Serkan. Alla fine delle prove, quest'ultimo e Eda ritorneranno al camper, dove verranno raggiunti da Puren, che inizierà a incantare la giovane Yildiz. A tal proposito, la fioraia fingerà di stare al gioco, come tutti i suoi amici, arrivati intanto nei pressi della roulotte.

L'architetto, invece, apparirà certo che la fidanzata sia davvero rimasta "stregata" e per questo che si sia dimenticato di lui. La donna però poi svelerà che si è trattato di un bluff per fargli capire com'è fastidioso essere dimenticati dalla persona a cui si vuole bene.

Infine Eda troverà per puro caso i controlli diagnostici di Serkan. In questo modo, la ragazza scoprirà che Bolat è affetto da un tumore al cervello.