Il vippone Alex Belli, negli ultimi giorni, si è avvicinato sempre di più a Soleil Sorge. Nonostante i due abbiano più volte smentito un possibile innamoramento, nella giornata del 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween organizzata dal Grande Fratello Vip, qualcosa è cambiato. Alex Belli ha baciato Soleil e un'altra concorrente, Sophie. Nella stanza "Love Boat" della casa del GfVip i tre ragazzi hanno iniziato a scherzare e ad inscenare dei baci, a loro detta, cinematografici. La scena non ha convinto i telespettatori e nemmeno la moglie di Alex Belli, Delia Duran, che ha deciso di scrivere una lettera per esprimere la sua delusione.

Festa di Halloween nella Love Boat: Alex Soleil e Sophie si scambiano dei baci

Durante la festa di Halloween, il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa in maschera. Tutti i vipponi si sono mascherati e hanno iniziato a fare numerosi giochi, tra questi ci sono Alex, Soleil e Sophie. Tutti e tre hanno deciso di fare un gioco piuttosto particolare e la location scelta è la famosa "Love Boat", la stanza conosciuta dai telespettatori per la foto all'interno che immortala il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Il gioco che hanno fatto i tre vipponi consiste nel darsi dei baci cinematografici. I primi a darsi un bacio sono stati Sophie e Alex, successivamente c'è stato l'atteso bacio Alex e Soleil.

Infine si sono scambiate un bacio anche Soleil e Sophie. Questo gioco, però, non ha convinto i telespettatori, tanto far sospettare che di cinematografico non ci fosse nulla, ma che sembravano dei baci veri. Un utente su Twitter ha scritto: "Non loro che si baciano sul serio". Le immagini non hanno convinto nemmeno la moglie di Alex Belli, Delia Duran, che ha deciso di scrivere una lettera e prendere una posizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non loro che si baciano sul serio #gfvip pic.twitter.com/WEX1uHlXUy — Fabi 🍸 (@greenblueinside) November 1, 2021

Delia Duran delusa da Alex Belli

Dopo gli ultimi avvenimenti, Delia non ci sta e decide di intervenire duramente con una lettera su Instagram. "Quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco", le parole di Delia non lasciano alcun dubbio, è profondamente delusa dal comportamento di Alex, tanto da non riconoscerlo più e da aggiungere: "Sei responsabile delle tue azioni...

sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto". Solo qualche tempo fa aveva dichiarato che tra il marito e Soleil c'era una semplice amicizia, ma secondo Delia, "da quella volta tutto sta cambiando", come scrive nella sua lettera.

Stasera possibile confronto Delia-Alex

Oggi, 1 novembre, è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip e dopo i recenti avvenimenti potrebbe esserci un confronto tra Delia e Alex. Il Gf potrebbe anche chiedere la presenza, durante il confronto, di Soleil e Sophie.