Davide Silvestri è apparso piuttosto infastidito dallo scherzo di Soleil Sorge. Per questo motivo il concorrente del GFVip ha giurato "vendetta" nei confronti dell'influencer italo-americana. Parlando con Alex Belli, il diretto interessato ha spiegato di non avere affatto compreso il gesto della coinquilina.

L'episodio incriminato

Per l'aperitivo del giovedì, gli autori del GFVip hanno proposto ai concorrenti una gara di cucina. Nel dettaglio, due "vipponi" scelti dagli autori dovevano preparare una "pizza speciale". I coinquilini scelti, Davide e Soleil, si sono dovuti sfidare.

Una volta preparata la pizza, i due concorrenti sono stati giudicati dagli altri coinquilini. In un primo momento, i "vipponi" hanno fatto credere a Davide che la vincitrice fosse Soleil. In un secondo momento, però, hanno decretato il vero vincitore. A quel punto l'influencer ha gettato per gioco la farina rimasta addosso a Silvestri.

Silvestri furioso

Lo scherzo di Soleil Sorge, non è affatto stato gradito da Davide Silvestri. Il diretto interessato è corso in bagno per sciacquare gli occhi. Come spiegato dal 40enne, la farina gli è andata negli occhi tanto che ha dovuto mettere del collirio. Per questo motivo il gieffino è andato su tutte le furie con la coinquilina: "Ma cosa fai? Vai a quel paese ..." In un secondo momento, SIlvestri si è ritrovato in giardino con Alex Belli ed è tornato a parlare di quanto accaduto ai suoi danni.

#gfvip Soleil fa uno scherzo a Davide che sbrocca e promette vendetta pic.twitter.com/gBFhtzbomd — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) November 19, 2021

Davide ha ribadito di avere dolore agli occhi. Inoltre, ha precisato di essere sempre il primo a giocare, ma non tollera che uno scherzo possa diventare pericoloso.

Senza peli sulla lingua, l'attore ha promesso "vendetta" nei confronti della coinquilina: "Deciderò io quando sarà il momento, ma la pagherà, la umilierò e la farò piangere". Non contento, il diretto interessato ha rincarato la dose: "Una volta che si scherza ok, ma c'è un confine".

L'attore ironizza sul'uscita di Soleil dal reality show

Manila Nazzaro ha cercato di spiegare al coinquilino che, durante un gioco ci sta che qualcosa possa andare storto. La stessa ex Miss Italia ha sostenuto che Soleil Sorge non ha agito con cattiveria. Davide, però, è apparso irremovibile: "Riprenditi con il cervello". L'attore ha rivelato di non stare bene a causa del forte bruciore agli occhi. Come riferito dal 40enne, non esiste che una persona debba stare male per lo scherzo ingenuo di un'altra persona.

Nel vedere il coinquilino ancora alterato, l'influencer italo-americana ha chiesto cosa potesse fare per farsi perdonare. A quel punto, Davide ha replicato piccato: "Mah... la Porta Rossa se vuoi". Senza peli sulla lingua il gieffino ha ironizzato su un'ipotetica eliminazione dal Reality Show di Soleil Sorge.