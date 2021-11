Proseguono gli appuntamenti su Rai 1 con la fiction Il Paradiso delle Signore. Le puntate che andranno in onda nei prossimi giorni saranno piene di novità.

Entrando nel dettaglio, Tina affronterà la madre dicendole di averla vista in atteggiamenti intimi con il magazziniere. Agnese sarà terrorizzata all’idea che anche Salvo sappia della sua vicinanza ad Armando. Il giovane Amato scoprirà ben presto la verità su Agnese e Armando e non reagirà per nulla bene. Nel frattempo, al Paradiso la situazione sarà frenetica, per via dell’imminente lancio della nuova collezione ideata da Flora.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dell’1 dicembre: Vittorio incoraggia le Veneri

Tina si sentirà a disagio con Armando dopo averlo visto baciarsi con la madre. Durante la puntata dell’1 dicembre, Agnese giurerà alla figlia che non vedrà più Armando. Tina deciderà però di avere un confronto proprio con il magazziniere. Nel frattempo Vittorio cercherà di trasmettere sicurezza alle Veneri che dovranno lavorare duramente per la presentazione della nuova collezione ideata da Flora.

Irene sarà terrorizzata all’idea di poter perdere Stefania. La donna teme infatti che quest’ultima possa avvicinarsi a Gemma, allontanandosi invece da lei. Irene le tenterà tutte pur di persuadere Stefania a non separarsi da lei.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Tina vicini al bacio

Agnese si troverà in difficoltà, non sapendo più come poter nascondere al figlio l’esistenza della sua relazione con Armando. Salvo infatti, insisterà affinchè la madre e Giuseppe passino il Natale insieme a lui in Germania. Nel frattempo, Flora si concentrerà sulle prove per la sua sfilata.

La presentazione della collezione si rivelerà essere un vero successo, tanto che le Veneri verranno applaudite durante la sfilata.

In seguito Tina e Vittorio si ritroveranno molto vicini a scambiarsi n bacio, ma non andranno fino infondo. Umberto proseguirà nel suo intento di dimenticare la figlia di Ravasi. L’uomo si avvicinerà infatti sempre di più alla Contessa.

Nel corso delle puntate successive, Salvo sarà sempre più vicino a scoprire la verità sul rapporto tra la madre Agnese e il magazziniere. Salvo ascolterà infatti una conversazione tra Armando e Don Saverio.

Il giovane Amato si recherà dalla sorella Tina in cerca di spiegazioni. La ragazza non potrà far altro che raccontare al fratello tutta la verità sul conto della madre. Salvo perderà le staffe, tanto da decidere di andare via di casa furiosamente.